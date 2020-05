MS bez hráčů z NHL. Nedvěd o stavbě reprezentace i McDavidovi v Třinci | iSport.cz

Tandem Nedvěd, Pešán na stránkách Sportu nedávno rozkryl svoji vizi pro období po vládě Miloše Říhy: oblékání pracovitých mladých hráčů s potenciálem mezinárodního uplatnění do dresu reprezentace, tvrdá práce s nimi. S tím, že sestava pro MS se náležitě vyleští akvizicemi z NHL. To je prakticky pasé. Předpokládá se, že ročník 2020/21 se v zámoří protáhne až někdy do července. „Díky přicházejícím úpravám nevěřím ani účasti hráčů NHL na olympiádě v Pekingu,“ uvažuje nahlas Petr Nedvěd.

Vedení NHL připravilo hráčům restart na období letních prázdnin s koncem někdy na podzim. Někdo je rád, jiní hráči brblají. Jak to vnímáte vy?

„Předpokládám, že za tím vším stojí velká hra o televizní práva, proto se NHL snaží za každou cenu zachránit sezonu. Aby se hokej vrátil do éteru. Pokud od tohoto hlediska ustoupím, tak se mi to moc nezdá. Hrát se má bez diváků, v pár městech... Ano, svět je paralyzovaný, vrací se postupně do normálu, ale je otázkou, jak rychlé to bude, zda to všude vůbec půjde. U nás v Česku asi ano, ale kdo ví, jak na tom budou ostatní země po světě. Být v kůži aktivního hráče, upřímně by se mi moc nechtělo vracet se v tomto režimu do práce. Ale majitelé mají silné slovo a pracují s tím, co je na stole. Moc velké pochoutky to však nejsou.“

Petr Nedvěd nedává velké šance tomu, že by se na mistrovství světa 2021 objevili hráči NHL, tudíž ani reprezentační stálice Jakub Voráček







Ne každý táta od rodiny to skousne

Díky záložnímu plánu hráči nepřijdou prakticky o celý plat, což by jim při nedohrané sezoně vážně hrozilo. Bavíme se o poplatcích, tzv. escrow, o které je hráčům krácena mzda a vrací se až později zpět poměrná částka vypočítaná z výdělku NHL. Daně 40 – 50 procent, escrow 40 procent a zbudou vám drobné.

„Kdyby se sezona odpískala, escrow by nejspíš byly obrovské. Faktor peněz pro dohrání je v případě vlastníků i hráčů klíčový. Já si dost dobře nedovedu představit, co se bude dít, když se někdo z týmu nakazí koronavirem. Těžko předpokládat, že se to po týmu neroznese a mezi soupeře rovněž ne. Co s tím potom liga udělá. V Americe evidentně nemají nákazu vyřešenou.“

A když kolikrát posloucháte prezidenta Donalda Trumpa, nemáte pocit, že ve Státech bude rychle líp.

„Takový pocit má spousta Američanů od té doby, co Trump nastoupil do úřadu. Jeho rady stříknout si dezinfekci pod kůži, aby se lidi zbavili viru, mi připomněly Švejka, který si aplikoval petrolej…