Plavecká kráska Seemanová ve Sport Magazínu. Proč se nerada fotí? | iSport.cz

Co pro Barboru Seemanovou znamená přesun Her o rok, jak si neláme hlavu s jídlem nebo spánkem, a proč nemá ráda sociální sítě, vypráví v páteční příloze deníku Sport. • koláž iSport.cz

Říká o sobě, že není fotogenická, ovšem až prolistujete páteční Sport Magazín, šli byste se s Barborou Seemanovou určitě hádat. Ve sportovní oblasti má dvacetiletá plavkyně úplně jiné sebevědomí. „Dřív to bylo: Chci rozsekat bazén, ale co když… Teď už to tam jdu rozbít, ať se stane cokoliv!“ hlásí talentovaná dívka, která má za sebou olympiádu v Riu a v těchto dnech měla bojovat ve vodě v Tokiu. Co pro ni znamená přesun Her o rok, jak si neláme hlavu s jídlem nebo spánkem, a proč nemá ráda sociální sítě, vypráví v páteční příloze deníku Sport.