To tady ještě nebylo. Fanoušci odepsali hrdinku Špotákovou: Báro, táhni!

Když sbírala zlata na olympiádách, všichni ji zbožňovali. Po dvou dětech a krátce před čtyřicítkou má sice oštěpařka Barbora Špotáková (39) nejlepší za sebou, ale úcta fanoušků nepochopitelně pominula.

Dost rozmrzele to řekla po slabém hodu 59,94 metru na atletickém republikovém mistrovství, které ovládla její nástupkyně Nikola Ogrodníková.

„Říkala jsem, že mě bolí achilovky, ale na to si nemohu stěžovat. Stejně mi napíšou, ať se kouknu do občanky a ať už radši táhnu. Někteří nedorazí, ale já si to přišla vyžrat, “ hlesla zklamaná dvojnásobná olympijská vítězka, které útok na rekordní 14. domácí triumf nevyšel.