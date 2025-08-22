Flynn si užil „krpál“. Třinec je pro mě super, říká milovník hor. Půjde k Růžičkovi?
Ze zimáku rád vypadne relaxovat do přírody. V Liberci chodil po Jizerských horách, v Třinci objevuje Beskydy. Na vrch Javorový už si Oscar Flynn (26) vyšlápl dvakrát, dokonce si měřil čas. „Je to parádní krpál, užil jsem si to,“ usmál se reprezentační útočník v rozhovoru pro web iSport. Jeho hlavním úkolem však bude pomoct k návratu Ocelářů na hokejový vrchol.
Třetí nejlepší střelec minulého extraligového ročníku (24 branek) si zvyká v nové organizaci na druhém konci republiky. Dál se v rámci Česka vydat nemohl. Když mu padla cizina, nabídka Ocelářů byla pro Oscara Flynna jasnou volbou. Trenér Zdeněk Moták ho vidí na křídle vedle matadora Martina Růžičky. Rodák z anglického Burnley si zatím angažmá ve Slezsku pochvaluje, byť na oblíbené procházky hornatou krajinou dosud neměl moc času.
Mimochodem, za jak dlouho jste dorazil na vrchol Javorového?
„Měl jsem čas lehce nad dvacet minut. Myslím, že to je slušné, ale určitě by to šlo i rychleji. Bral jsem to spíš regeneračně, ne jako závod. Taky záleží na tom, jakou trasu si vyberete.“
Klasikou je nedaleká Lysá Hora. Tam už jste byl?
„Ještě ne. Je hodně míst, která musím procestovat…Mám radši menší města, kde nejsou statisíce lidí. Nevím, jak bych se cítil v Praze. Třinec je pro mě super.“
Jak se sžíváte s novým klubem?
„Na ledě si na sebe s klukama zvykáme. Chci do toho zapadnout, Je potřeba se naladit na stejnou vlnu, abychom věděli, co bude dělat ten druhý. Budu věřit, že si sedneme co nejdřív. Bohužel nám v zápase na Kometě několik kluků odpadlo, dohrávali jsme to spíš kondičně. Jsme rádi za výhru, bylo to ubojované. Vložili jsme do toho spoustu práce.“
Srovnejte Liberec s Třincem.
„Je to dost podobné. V obou klubech se maká naplno. V Třinci je znát, že chtějí každý rok úspěch. Hala je úžasná, máte tam všechno, co potřebujeme. Řekl bych, že i trošku navíc. Člověk si vůbec nemá na co stěžovat. Příroda kolem je krásná, ale moc jsem toho zatím neviděl. Teď je toho hodně, takže jsem spíš jenom na zimáku. Trávíme hodně času v posilovně nebo na regeneraci.“
Na ledě se cítíte fajn?
„Určitě to může být lepší. Nyní jde o to nabrat kondici a pomalu to směřovat na sezonu, aby se člověk cítil co nejjistější. Doufám, že to bude gradovat.“
Na konci přípravy máte docela rozsáhlou marodku. Víte vůbec, do jaké formace s vámi trenéři počítají?
„Nevím, na jak dlouho to kluci mají. Doufám, že půjde jen o něco drobnějšího a hned se do toho vrátí. Samozřejmě je problém, když ztratíte hráče takových kvalit.“