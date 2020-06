Nový Maslák? Talent Krsek už ho porazil, utíká ale i k chemii a hudbě | iSport.cz

Jestli má fotbal Karabce či Polidara, atletika kontruje Matějem Krskem. Dvacetiletý sprinter proletěl mládežnickými kategoriemi jako kometa a začátkem týdne v Kladně na třístovce porazil i nejlepšího čtvrtkaře české historie Pavla Masláka. „To je úplně extra třída, to je jiný level," prohlásil po závodě uctivě. Hodně lidí si ale myslí, že se šampiónovi může aspoň přiblížit. Pokud mu tedy atletika zapadne do jeho mnohotvárného života.

Na dráze létá Matěj Krsek jako blesk. Mimo ni si ale rád sedne za klavírní křídlo a poddá se snivé melodii Nuvole Bianche od Ludovika Einaudiho, která je schopná člověka na pár minut vyvést z reality na bílé obláčky ve svém názvu.

„Hudba je jeden z mnoha mých koníčků, o kterých si myslím, že kdybych se atletice věnoval naplno,nezbývalo by mi na ně tolik času, kolik mám teď. Nejsem si jistý, zda bych to byl ochoten obětovat," říká Krsek. „Někteří říkají, že jsem talentovaný, ale já ani sám nevím, jestli se tím chci jednoho dne živit. Jestli tomu chci obětovat úplně všechno.“

Před dvacetiletým mladým mužem se otevírá celý svět. Jedna jeho část chce dobývat kouzla chemie. Ta další utíká k hudbě. Ale je tu ještě jedna. Matěj Krsek jako sprinter, jakých česká atletika moc neměla.

Bylo mu teprve patnáct a už do rodiny přinesl svou první velkou medaili, stříbro z olympijského festivalu mládeže v Tbilisi na dvoustovce. Navázal tak na svého tatínka Iva Krska, osmimetrového dálkaře, který byl v roce 1986 juniorským vicemistrem světa.

OSOBNÍ REKORDY VE DVACETI LETECH Pavel Maslák Matěj Krsek 200 metrů 20,63 21,35 300 metrů 32,41 33,05 400 metrů 46,89 46,37

V dalších letech si Matěj podmaňoval historické národní tabulky. Před rokem v zimě zaběhl halovou čtvrtku za 46,77 sekundy, čímž o desetinu překonal evropský juniorský rekord Belgičana Kévina Borléeho. V tabulkách jeho výkon chybí jenom proto, že se v ohromení nad senzačním časem zapomnělo na dopingovou kontrolu. V létě pak skončil těsně čtvrtý na ME v Boras a reprezentační štafetě pomohl ke skvělému stříbru.

„Talent určitě je. Záleží, jak moc je hormonálně vyvinutý. Já jsem na tom přece jenom v jeho letech nebyl ve vývinu jako on," říká o něm devětadvacetiletý Pavel Maslák . „Kdybychom stáli vedle sebe, mnozí lidé by řekli, že je starší než já. Bude záležet na tom, jak zůstane zdravý a jak bude chtít trénovat. Určitě by mohl mít budoucnost, mohl by objíždět finálové Evropy.“

Maslák je sice postavou menší a útlejší, symbolicky se ale před Krskem tyčí jako téměř nedostižný vzor. Byl pátý na mistrovství světa, v hale ho třikrát vyhrál, zdrtil historické rekordy Karla Koláře ze sedmdesátých let. Pod širým nebem vlastní například 46 nejlepších českých výkonů...

„Myslím, že srovnávat je vůbec nemá smysl. Každý je úplně jiný typ," říká Krskova trenérka Hana Větrovcová. „Pavel má za sebou super úspěchy, je několikanásobný mistr světa a borec, který tady dlouho nebyl. Uvidíme, jestli se mu někdo přiblíží.“

Na druhou stranu, jestli někdo tu šanci má, je to Krsek. Ve dvaceti letech má na venkovní čtvrtce lepší osobní rekord než Maslák v témže věku. Pozdější šampion si ale tehdy na krutý svět jednoho kola teprve zvykal. A rok poté už vyhrál evropský šampionát a jako první Čech se dostal pod hranici 45 sekund.

„Jestli ho někdy předběhnu? Na to vám nebudu odpovídat. Pokud se tak stane, je k tomu minimálně ještě hodně dlouhá cesta," líčí Krsek.

Jde o to, jestli se po ní bude chtít při svých rozličných zájmech vydat. Talent tu každopádně je, láska k práci taky. A ještě k tomu přemýšlivá hlava, důraz na detail.

„Je to hodně inteligentní kluk, přemýšlí o tréninku. Komunikace s ním je hodně otevřená a pravdivá. Vím, jak mu je, nic nezastírá, je to fajn," pochvaluje si Větrovcová.

Jako cíl tenhle mladík nemá medaile nebo vysněné časy. Ne že by je nakonec na své cestě nemohl posbírat. „Chci i sám sobě dokázat, že klíčem k nejlepšímu výkonu je, jak si trénink, tak samotný výkon užívat. Být tam v tu chvíli, prožívat běh," líčí Krsek. „S profesionální atletikou přichází velké množství omezení. Pokud se tomu člověk věnuje naplno, tak si troufnu říct, že kromě kariéry mu toho moc nezbývá. Ale i to může být krásné. Asi bych to chtěl zkusit, ale nemám to vyjasněné.“