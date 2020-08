Jágr vybízí k pohybu: Pomůže k lepšímu životu. A jak legendě prospívá jóga? | iSport.cz

Hokejový velikán Jaromír Jágr přijal výzvu módního e-shopu Zalando, jejíž pomocí by rád namotivoval co nejvíce lidí k pohybu • Zalando

Už podle vizáže je jasné, že tenhle chlapík umí obelhávat čas. Hokejový idol Jaromír Jágr dobře ví, jak zůstat fit i ve 48 letech. Jak na to? A proč pohyb pomáhá? Na to se zaměřuje výzva módního e-shopu Zalando, s nímž slavný útočník spolupracuje. Legendární hokejista výzvu společně se Zalandem vymysleli tak, aby se do ní zapojilo co nejvíce lidí. „Pohyb pomůže k lepší náladě, k lepšímu životu. Všechno je to na sebe napojené,“ tvrdí útočník, který se věnuje také józe. „Lidi díky ní vypadají minimálně o deset nebo patnáct let mladší,“ má jasno hokejová legenda.

Mrkněte na fotky a řekněte: Tipovali byste mu, že za necelé dva roky mu bude padesát? Oproti minulému roku navíc drží váhu, už nemá 120 kilo.

„Nemyslím si, že bych úplně zhubnul. Navíc neznamená, že když máš menší váhu, že jsi fit. Protože jsi mohl ztratit svaly. Ale je pravda, že se cítím dobře,“ tvrdí Jágr , jenž se chystá na další profesionální sezonu.

V poslední době ho fanoušci znají i ve spojení se Zalandem. „Myslím si, že je fajn, jak to funguje. Mým cílem bylo se spojit se Zalandem proto, že oni stejně jako já se snaží rozhýbat nejenom děti, ale všechny lidi. Pohyb je důležitý, zvlášť v dnešní složité době,“ upozorňuje kladenský majitel, který pravidelně zveřejňuje na sociálních sítích tipy na jednoduchá cvičení.

„Chápu, že ono to není až tak jednoduché se hýbat. Protože ne každý má čas zajít do posilovny, být tam hodinu, dojet zase zpátky. To může zabrat až dvě a půl hodiny a je mi jasné, že někdo tolik volna během dne nemá. Jde o to využít každé volné chvíle, kdy můžeš pro sebe něco udělat,“ říká. Proto nabízí cvičení, která se dají stihnout kdykoliv.

„Pohyb ti pomůže k lepší náladě, k lepšímu životu. Je to všechno napojené na sebe. Kdykoliv máš chvíli, můžeš něco udělat. Ať jsi kdekoliv. K tomu chceme motivovat. Mám jedině radost z toho, že lidi to baví,“ dodává olympijský šampion z Nagana, který je jasným důkazem, že když se člověk snaží věnovat sám sobě, dokáže obelhávat čas i věk.

A to i díky józe. Právě také do ní se v rámci kampaně se Zalandem pustil. „Musím říct, že není náhoda, že lidé, kteří dělají právě jógu, jsou klidnější, vyrovnanější, mají absolutní nadhled, vypadají navíc minimálně o patnáct let mladší, než jsou,“ popisuje Jágr, který dobře ví, co za tím vězí.

„Nikdy jsem to nezkoumal detailně, ale přijde mi, že jóga vyvolává proudění energie. Na tom je to podle mě založené. Protože všechno na světě je energie. A cviky, které jí pomáhají rozproudit, nejsou náhoda. Kdykoliv potkám člověka, který se zabývá podobnými věcmi, hned to na něm poznám. Jsou klidní, vyrovnaní. Jak už jsem říkal – to není náhoda. Ona je jóga dost náročná, i když to tak nemusí vypadat. Dostat tělo do těch pozic. Vím, že kdybych se tomu věnoval víc, byl bych úplně někde jinde. Ale platí, že my lidé jsme líní, vždycky si najdeme radši výmluvy, než důvody,“ vypočítává legendární útočník.

Přitom to vypadá, že právě on se jí věnuje od mládí… Proto vypadá stále tak fit. „Já se snažím dělat energii jiným způsobem než jógou. Jde o to, abys měl co nejméně bloků, aby energie v tobě mohla proudit. Ve dne i v noci. Pak nemáš bloky, energie ti pomůže, že máš šťastnější a bezstarostnější život. Bereš věci jinak. Nemluvím jenom o energii, ale i o myšlenkách, které k tobě z ní přicházejí,“ nabízí Jágr svůj pohled.

Během těchto týdnů tedy motivuje Jágr spolu se čtyřmi vybranými ambasadory Zalanda lidi ke sportování i zkoušení nových sportů a prezentaci svých výkonů na Instagramu pod hashtagem #JJ68xZalando. S cílem oslavit Jágrovo slavné číslo na dresu vyhraje celkem 68 lidí voucher v hodnotě 1500 korun. Vítěze vybere sám Jaromír Jágr na základě jejich aktivity v rámci této sportovní výzvy.

