Majitel Nymburka otevřeně: Final Four v Česku? A kdo měl zájem o Bohačíka? | iSport.cz

Basketbalisté Nymburka v posledním kole skupiny Ligy mistrů porazili 84:72 Peristeri a díky prohře favorizovaného Tenerife v Bambergu postoupili do osmifinále z prvního místa. • FOTO: ČTK Vlčí smečka - ta přezdívka se vžila. Jsou draví, neúnavní, nemilosrdní... A po úterním vítězství nad Peristeri (84:72) zakončili svůj lov v základní skupině Ligy mistrů s bilancí zápasů 12:2. „Postupem do osmifinále ale naše cíle nekončí," míní šéf basketbalového Nymburka Jiří Podpěra. Opatrně již padají slova o účasti ve Final Four. A ještě opatrněji se přemítá o tom, že by ho český tým pořádal. Jejich renomé sílí týden co týden. Ještě na začátku ledna je oficiální web Ligy mistrů umístil v rankingu soutěže na 5. místě, před pár dny je povýšil už na třetí příčku. A co teď, když v úterý basketbalisté Nymburka porazili i řecké Peristeri a zajistili si dokonce postup z prvního místa ve skupině? „S tímto týmem je radost pracovat," hlásí majitel týmu Jiří Podpěra. Soupeře pro osmifinále se dozví 18. února.

Útok až na Final Four? Z kdysi přehlíženého týmu se stává štika. Ze 14 duelů brali 12 výher... a ten atraktivní herní projev! „Dělá nám to radost. Možná půjde o nejúspěšnější sezonu v pohárech vůbec. Už jen výhra na Tenerife si zaslouží pozornost, protože Tenerife doma v této sezoně prohrálo pouze s Realem Madrid a to o pět bodů jako s námi. Toto srovnání s jedním z nejlepších klubů Evropy mě těší," ví Podpěra. Postupem navíc nic nekončí. Po letech, kdy Nymburk nedokázal přejít v LM přes osmifinále, se nyní cílí výš. „Nechci to zakřiknout, ale dle toho, jak je tým poskládaný, jakou má dravost, mentalitu, psychickou sílu, odolnost a jak hraje kolektivně, věřím, že máme na to postoupit do Final Four," tvrdí.

Historické MS pomohlo Minule nepostoupili ani ze základní skupiny. Zatímco teď Ligou mistrů letí. Ano, pomohlo získání tria 23letých Američanů (Booker, Dalton, Hankins), kteří do týmu perfektně zapadli, ale také je znát. „MS v Číně, kde čeští reprezentanti získali sebedůvěru, že mohou hrát s kýmkoli. A tato zkušenost je k nezaplacení," má jasno Podpěra. Pět borců zažilo historické 6. místo na vlastní kůži (Hruban, Kříž, Bohačík, Peterka, Pumprla), další dva jsou zase členy širšího kádru (Šafarčík, Tůma). „Hráčům se dostala do krve vítězná mentalita, což je hlavní znak sezóny. Náš tým, i když prohrává, se nevzdává. Rozdíl oproti minulé a této sezoně je v kvalitě týmu," analyzuje majitel.

Fyzicky vybavení lovci Mají jednu z nejlepších obran v Lize mistrů a hned jak soupeře odrazí, je to run and gun - úprk na jejich polovičku a poprava. Aby se ale tento systém dostal pod kůži, je třeba dril a brutální fyzička. „Tým je nicméně od trenérů velmi dobře takticky a fyzicky připraven. V Čechách máme nejlepší fyzickou kondici a myslím, že i v Evropě patříme k nejlepším," chválí si proto Podpěra. „Řadu zápasů jako v Gaziantepu nebo v Bambergu jsme vyhráli ve čtvrté čtvrtině a to díky fyzičce. Hráli jsme pořád stejně, zatímco soupeř už ztrácel síly. Hlavní rozdíl tak vidím v perfektně poskládaném týmu nejen na hřišti, ale i mimo něj."

Zájem o Bohačíka? Z východu Podepsat Vojtěcha Hrubana (do roku 2023) a Jaromíra Bohačíka (do roku 2022) ještě před MS pro ně byla trefa. Jejich vystoupení v Číně z nich totiž udělalo žádané zboží v celé Evropě! „Když jsme prodloužili smlouvu s Vojtou Hrubanem, tak říkal, že už to má u nás až do důchodu. Uvidíme, třeba bude hrát tak dlouho jako Petr Benda. S jeho fyzickými předpoklady se to může stát," usmívá se Podpěra. Co se však týče Bohačíka? „Ten dostal nabídku z východu. Řekli jsme si ale k tomu své a dohodli se, že pro něj bylo výhodné zde zůstat. Vážíme si českých hráčů, je to základní osa týmu. Chceme být úspěšní v Evropě, ale také chceme být páteří české reprezentace," ujišťuje.

Udržet kádr? Pracuje se na tom Jak tedy stávající vlčí smečku udržet dál? Není tajemství, že hlavně američtí borci mají jednoletou smlouvu s opcí a velké ambice. „Pracujeme na tom. Naše strategie je udržet silné české jádro, k tomu vychovávat mladé hráče pro reprezentaci jako jsou Jakub Tůma nebo Petr Šafarčík a mít také kvalitní cizince. U zahraničních hráčů se většinou podepisují dvouleté smlouvy s klauzulí, že po roce si vyhodnotíme, jak dál. Na udržení klíčových hráčů ale samozřejmě pracujeme," přiznává šéf Nymburka. A pokud by se někteří rozutekli, opět by přišla sázka na izraelský skautingový systém 70:30, který jim díky statistice méně viditelných faktorů pomáhá v analýze soupeřů i jich samých.