10 důvodů, proč bude jaro atraktivní: Novátor Guľa i Jílek, co se musí ukázat | iSport.cz

Zima 2020 bude v archivu české ligy už navždy spojena s masivním exodem zavedených značek. V Mladé Boleslavi se už nebude chodit na „šajby“ geroje Nikolaje Komličenka, stejně tak v Plzni na živočišné zanícení Michaela Krmenčíka. Největší krátery v zemi zůstaly v Edenu. Slávisté nebudou lapat po dechu z mrazivě krásných branek Josefa Hušbauera ani z neutuchajícího gólového chtíče Milana Škody, a to se rovnou omlouvám Tomáši Součkovi, že ho zmiňuji až jako třetího v pořadí, jelikož právě jeho odchod do Premier League je pro FORTUNA:LIGU absolutně největší ztrátou. Přesto soudím, že jaro bude strašlivě zajímavé a na hvězdy se nebude vzpomínat se slzou v oku. Nabízím 10 důvodů, proč tuzemská soutěž neztratí na atraktivitě.

Vzhledem k šestnáctibodovému náskoku Slavie jsou myšlenky konkurence na titulový marš u ledu, červený hadr má v ruce Viktoria, funící býci klepou kopytem o zem, cítí šanci. Druhý flek je vážně nadosah. Tři body zpátky je Jablonec, pět Sparta. Ztráta, která se dá hravě smazat. Proč tak úporný fokus na stříbro? Protože v banku je vstupenka do předkola Ligy mistrů.

V posledních letech se pasoval do role pana Nenahraditelného. Rychle dopředu, ještě svižněji zpátky, taky do stran a zase jinam. Takový byl přístup k povinnostem nové posily Kladivářů z West Hamu. K tomu přihoďte mraky důležitých gólů. Slávisté se děsí, jestli se někdo dovede k výkonům Součka aspoň přiblížit. Proto je dobré sledovat počínání Oscara či Takácse.

6. Dočkal na scéně

Když se po téměř roce nazul do kopaček, nad Letnou vyšlo slunce a pozitivní nálada se vylila z koryta Vltavy. Bořek Dočkal je sparťanský spasitel. Chlap, co ji má vyvést z dlouhodobých nekonečných problémů. Je otázkou, zda složitý úkol svede, každopádně do ligy se vrací fotbalista s výjimečným myšlením a nadáním.