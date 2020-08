Tampa zvládla maraton, Kämpf prvním gólem v play off jen mírnil prohru Chicaga | iSport.cz

Hráči Columbusu se radují z gólu v osmifinále play off • Reuters

Švédský obránce Victor Hedman z Tampy Bay před prvním zápasem osmifinále play off NHL • Reuters

Hokejisté Tampy Bay zdolali Columbus v úvodním utkání prvního kola play off NHL až gólem z pátého prodloužení 3:2. Čtvrtý nejdelší zápas v historii soutěže rozhodl Brayden Point v čase 150:27. Hokejový maraton se protáhl na šest hodin, i proto byl následující duel mezi Bostonem s Carolinou odložen na středu. David Kämpf vstřelil v NHL svůj premiérový gól v play off, kterým jen zmírnil porážku Chicaga 1:4 s Vegas.

Columbus, který v loňském play off Tampu Bay překvapivě vyřadil 4:0 na zápasy, dvakrát vedl. Skóre otevřel ve třetí minutě Dubois, od jehož chráničů se odrazila do branky střela Texiera. Podobným způsobem vyrovnal zanedlouho Point. Střelou z těžkého úhlu dostal Blue Jackets znovu do vedení na konci druhé třetiny Bjorkstrand. Lightning ale opět brzy srovnali krok, z dorážky se prosadil Gourde.

Dalších devadesát minut se hrálo bez gólu, než dramatický zápas ukončil Point střelou zpoza levého kruhu pod břevno. Šlo o nejdelší utkání od roku 2000, tehdy Keith Primeau ve 153. minuty zařídil výhru Philadelphie nad Pittsburghem. Rekordně dlouhý duel svedl Montreal Maroons s Detroitem v roce 1936, jejich souboj trval 176 a půl minuty.

Calgary odstartovalo sérii s Dallasem výhrou 3:2. V brance vítězů dostal opět před Rittichem přednost Talbot, který kryl 24 střel a stal se druhou hvězdou zápasu. Předčil ho jen spoluhráč Dubé, který vstřelil v úvodní třetině první dva góly zápasu. Stars v polovině utkání slepenými góly Gurjanova a Benna během devíti sekund vyrovnali, ale na trefu Anderssona ze 37. minuty už nenašli odpověď.

Kämpfova gólová radost přišla ve 31. minutě, chvíli poté, kdy se Vegas dvěma rychlými zásahy ujalo vedení 2:0. Český útočník zúročil dobré napadání a přihrávku Saada a snížil v oslabení střelou z levého kruhu. Nejvýše nasazený tým v Západní konferenci si pojistil výhru v úvodním utkání série ve třetí třetině dvěma brankami Smithe.

V dresu Vegas nenastoupil Nosek, na opačné straně nebodoval Kubalík, který byl s pěti střelami nejaktivnějším hráčem Chicaga.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:27. B. Point, 40:23. Gourde, 150:27. B. Point Hosté: 02:39. Dubois, 39:13. Bjorkstrand Sestavy Domácí: McElhinney (Vasilevskij) – Hedman, Bogosian, McDonagh, Černák, Sergačjov, Shattenkirk – Palát, B. Point, Kučerov – Killorn, Cirelli, T. Johnson – Goodrow, Gourde, Coleman – Maroon, Stephens, Paquette. Hosté: Korpisalo (Kivlenieks) – Werenski, S. Jones, Gavrikov, D. Savard, R. Murray, Kukan – Texier, Dubois, Atkinson – Nyquist, Jenner, N. Foligno – Foudy, Riley Nash, Bjorkstrand – Robinson, Wennberg, Gerbe. Rozhodčí Dwyer, Hebert – Amell, Pancich Stadion Amalie Arena, Tampa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:52. Gurjanov, 31:01. Ja. Benn Hosté: 10:54. Dubé, 18:02. Dubé, 36:01. R. Andersson Sestavy Domácí: Chudobin (Bishop) – J. Klingberg, Lindell (A), Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Johns – Radulov, Hintz, Ja. Benn (C) – Seguin (A), Pavelski, Janmark – Perry, Dickinson, Gurjanov – Comeau, Faksa, Cogliano. Hosté: Talbot (Rittich) – Brodie, Giordano (C), R. Andersson, Hanifin, Forbort, E. Gustafsson – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – M. Tkachuk (A), Backlund, Mangiapane – Dubé, S. Bennett, Lucic – Rieder, D. Ryan, Jankowski. Rozhodčí Luxmore, Sutherland – Murray, Sericolo Stadion Rogers Place, Edmonton, AB