Střídavá péče. Bratři Bankové o Ledecké, slzách i fintě na sebevědomí | iSport.cz

Bývá to každou sezonu stejné. Chvíli je Ester Ledecká se snowboardovým trenérem Justinem Reiterem a pak si ji přebere bratrské duo Tomáš a Ondřej Bankovi. Sama závodnice na to říká, že je ve střídavé péči. A ono to funguje, i když by si každý z koučů přál víc času na přípravu. Na závodech mají svou svěřenkyni v této sezoně díky úspěchu v Lake Louise (1. a 4. místo ve sjezdu v SP) častěji lyžařští trenéři. „Ale na druhou stranu musím říct, že Ester má letos nasnowboardováno víc než dřív,“ říká Tomáš Bank. V rozhovoru pro iSport Premium prozradili, jak se srovnávají se slzami, jak poznají, jestli chce Ester jet na výhru, nebo jak se proměnil jejich vztah.

Mít svěřence, který vám během zimy na chvíli uteče za jiným koučem v jiném sportu, je náročné. Ale Tomáš a Ondřej Bankovi se s tím vypořádávají bez problémů. Ani se nesnaží Ester Ledeckou přemlouvat, aby už prkno zahodila do kouta.

„Jeden z důvodů, proč jsem do toho šel, byl, že mě zajímalo a bavilo to, že dělá snowboard i lyže,“ vypráví Ondřej Bank. Jaké to ale je trénovat holku? „I když Ester není úplně klasická, tak hodně věcí řeší brekem. Což mě ze začátku tak trochu strašilo, musím říct,“ prozrazuje Ondřej. Jinak ale dvojnásobnou olympijskou vítězku chválí.

Jak v této sezoně funguje „střídavá péče“ o Ester?

Tomáš Bank: „Dobré bylo, že se zlepšila komunikace mezi mnou a Justinem (Reiterem, snowboardovým koučem). Dokázali jsme sladit to, že trénujeme na stejných místech. Takže se stalo čtyřikrát, že Ester skončila s lyžemi a pokračovala snowboardem nebo naopak. To dřív nebylo. Justin se snad kromě dvou kempů přizpůsobil lyžím a já jsem se pak přizpůsobil snowboardu. Normálně bychom asi na Stelvio nejeli, jeli bychom do Zermattu nebo do Saas Fee. Ale řekli jsme: Dobrý, tak jedeme na Stelvio. Takže to se povedlo.“

S Justinem Reiterem to pak funguje jak? Přijedete vy nebo on a řeknete si, jak na tom Ester je, nebo se vůbec nepotkáváte?

Tomáš: „Dost často se nepotkáváme. Protože já třeba přijedu večer a on už odpoledne po tréninku odjede. Takže jsme se v této sezoně s Justinem vlastně nepotkali, ale voláme si.“

Ondřej Bank: „Tam ale fungují Miloš (Machytka - servisman) a Méďa (Michal Lešák - fyzioterapeut). Jde většinou o fyzickou stránku. Kolik toho odtrénovali a jak to bylo intenzivní, to si řeknou třeba po telefonu s Justinem, ale fyzio ví, jak na tom je.“

V této sezoně to vypadá, že máte Ester častěji vy než Justin, že?

Tomáš: „Teď už ano. Jak začaly závody, tak určitě.“

Ondřej: „Po Lake Louise určitě.“

Tomáš: „Ale na druhou stranu musím říct, že Ester má letos nasnowboardováno víc než dřív. Na jaře měla o hodně víc dnů. Loni v létě nejezdila ani jednou, a letos byla v srpnu na Stelviu.“

Ondřej: „Ale i na lyžích.“

Tomáš: „Ano, i na lyžích. Trénovala víc na sněhu. Taky byla skoro o měsíc míň v Řecku.

Když ji „přebíráte“, poznáte na první pohled, jestli je všechno v pohodě, nebo je unavenější?

Tomáš: „Jak jsme ji přebrali potom, co vyhrála v Rogle, byla v podstatě zdevastovaná. Hlavně psychicky, ale asi i fyzicky. To bylo poznat. Ale to byl extrém, program byl náročný.“

Ondřej: „To je víc aspektů vždycky.“

Dostáváte ji letos víc unavenou vy, nebo Justin?

Tomáš: „My ji dostáváme v pohodě kromě toho jednoho případu v Bansku. Ale fakt hrozně těžko říct, jestli to bylo snowboardem nebo spíš nějakými zdravotními komplikacemi.“

Ondřej: „Má toho hodně naskládaného