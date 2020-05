P. K. Subban ukázal, jak dře. Odhalil cvičení, které nesmí nikdy chybět | iSport.cz

Excentrický zadák měl být lídrem obrozeného New Jersey. Místo toho se hokejisté Devils zavrtali ještě hlouběji do ligového bahna. P. K. Subbana to ale nerozhodilo. „Pořád si myslím, že jsem jedním z nejlepších beků v lize,“ prohlásil. Přečtěte si více o jeho tréninkové rutině, nebo o tom, co by dle něj měl dělat každý hokejista, aby byl úspěšný.

P. K. Subban své tréninkové metody rád sdílí na sociálních sítích. Je to ale ošidné, protože když potom na ledě nepředvádí očekávané výkony, snadno se stane terčem jízlivých poznámek. Nijak ho to ale neodrazuje, aby pracovní metody předával dál.

„Vstávám každý den v pět ráno, abych už okolo šesté byl v posilovně. Po prvním tréninku si dám snídani a ihned pokračuji na druhý trénink. Pak mě čeká oběd, relaxace a další trénink. Večer dělám regenerační cvičení a vyřizuji pracovní telefonáty,“ popsal 31letý obránce svůj denní tréninkový režim pro magazín Men’s Journal.

Pokud jde o pracovní telefonáty, tak je třeba zmínit, že Subban už není jen „pouhým“ hokejistou, ale rozkročil se do několika dalších odvětví. Založil produkční společnost, pomáhá v několika charitativních organizacích, které sám i založil, jako například Blue Line Buddies, a je velmi aktivní na sociálních sítích.

„Jsem rád v kontaktu s lidmi. Zároveň díky produkční společnosti můžu přinášet příběhy dalších osobností, což mě velmi naplňuje,“ řekl partner lyžařské hvězdy Lindsey Vonnové ke svým podnikatelským aktivitám.

Hrát hokej je však stále hlavní náplní. Přesto, že se hra neustále zrychluje a je stále náročnější a komplexnější, má radu i na jedno cvičení, které by nemělo chybět v tréninkovém repertoáru žádného hokejisty.

„Jednoznačně bruslící dril na ledě. Rychlé starty a rychlé brzdy. Já jsem po tom zaznamenal největší posun ve své hře. Na výbušnost a sílu nohou je to nejlepší možné cvičení,“ prohodil olympijský vítěz z roku 2014.

Nejlepší obránce NHL ze sezony 2012/13 v posledních letech trochu vyklidil pole. Místo mezi největšími defenzivními hvězdami zaplnili jiní, přesto však sám sebe neustále vidí v absolutní špičce.

„Pořád patřím mezi ty úplně nejlepší obránce. A chci všechno vyhrát, takže bych znovu rád získal i Norris Trophy,“ prohlásil sebevědomě.

Po zisku pouhých osmnácti bodů v posledním ročníku může takové prohlášení působit úsměvně, ale k Subbanovi to už patří a je jasné, že bez podobného nastavení by se nikdy v minulosti na takovou sportovní úroveň nedostal. Ani utrápenou sezonu z pohledu Devils nebere rodák z Toronta jen negativně.

„Já to vidím tak, že celý tým má za sebou další rok plný zkušeností. Mladí hráči jako Nico Hischier, Jack Hughes, Pavel Zacha nebo Jesper Bratt mají zase o něco více odehráno a do dalšího vývoje nám to jen pomůže. Do budoucna vidím obrovský potenciál,“ popsal nevydařený ročník.

Bylo by však načase, aby se často zmiňovaný potenciál ukázal co nejdříve. Za posledních deset let se New Jersey do play off dostalo pouze dvakrát. Zatraceně hubené číslo pro tak slavnou značku.

Sám Subban by měl mít ještě dva pokusy dotlačit Devils do vyřazovací fáze, kontrakt má na další dva ročníky. Za 9 milionů dolarů ročně se budou očekávat výrazně lepší výkony. Snad k tomu ranní vstávání dopomůže.