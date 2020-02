Ledecká: Jedu vždy na krev. Smrt táty Shiffrinové? Zasáhlo to i mojí rodinu | iSport.cz

PŘÍMO Z NĚMECKA | V tréninkové jízdě si otestovala sjezdovku Kandahar a dole v cíli, sotva sundala lyže a převlékla se, hned rozebírala, co v které části udělat jinak. Ester Ledecká usiluje totiž o zdokonalení každého detailu. „Jen co jsem sama napočítala, jsem tam udělala tak sedm, osm chyb,“ konstatovala. A pak se rozpovídala o sjezdovce, ale také zavzpomínala na nedávno zesnulého otce Mikaely Shiffrinové.

Tato trať patří k jejím oblíbenějším. Jela tady svůj první závod ve Světovém poháru v roce 2016. A v roce 2017 zde obsadila ve sjezdu 13. místo. V pátečním tréninku skončila pátá a už se těšila na sobotní závod (od 11.30, PP ČT sport a Eurosport 1).

V prostoru za cílem jste tady dlouze rozebírala trať. Co jste tam řešili zásadního?

„Řešila jsem to tam s Robertem Trenkwalderem, specialistou z Red Bullu. Staral se třeba i o Lindsey Vonnovou, má s touto tratí strašně moc zkušeností. Týden před námi tady jeli na stejné sjezdovce i kluci, takže mi měl toho hodně co říct. Jsem moc ráda, že ho tady mohu mít. Takže jsem se snažila co nejvíc toho vyslechnout a pochopit, jak to tady chodí, a jak ještě víc zrychlit. Samozřejmě budeme mít ještě rozbor u videa, ale tady to je pro mě ohromně důležité. Mít informace bezprostředně po jízdě, ze které mám nějaké pocity. Vzájemně si ty věci sdělujeme, a já to mám moc ráda.“

Můžete vypíchnout, co vám říkal důležitého?

„To nevím, to je naše know-how, to vám nemohu říct.“ (smích)

Jaké máte pocity z trati?

„Mně se to tady docela líbí, já mám tuto trať oblíbenou. Vloni se mi to tady sice moc nepovedlo (pád v super-G a následné 34. místo ve sjezdu), ale předešlé roky jsem tady byla tak nějak spokojená. Letos je to takové trošku jiné, jsem ráda, že před námi tady jeli kluci. Ve čtvrtek jsem se dívala na jejich celý závod, jak si to najížděli do bran. Měli to tam sice malinko jinak, ale většina byla stejná. Takže jsem si to mohla nakoukat a uvidíme, jak se připravím na závod.“

V čem je trať jiná?

„Trošku jiný je povrch. Kluci tady měli jiné počasí. Pořadatelé sice dělali, co mohli, ale nahoře jsou takové jakoby kuličky sněhu, je to tam nekompaktní. Dole to prolévali, takže jsou tam ledové plotny. Je to zvláštní, ale myslím, že daleko hůř to vypadalo na prohlídce trati, než potom při jízdě. Myslím, že to tady do závodu ještě vylepší.“

V porovnání s Banskem je pro vás tato trať asi lepší, je to víc sjezd, že?

„Je to tady takový lepší sjezd, není to přece jenom takový obřák, jako byl v Bansku. Tam mi ta trať vůbec nevyhovovala, což bylo vidět i na výsledku. Vůbec jsem se tam necítila, byl to takový obřák na sjezdkách. Taky se to projevilo tak, že byly lepší specialistky na obřák.“

Mrzelo vás, že zrušený sjezd z Ruska z minulého týdne nepřesunuli sem?

„Trochu ano a doufám, že ho někam přesunou, že nebude zrušený úplně. Bylo by dobré, kdyby to bylo tady, ale těžko říct, jestli by trať dva sjezdy vydržela. Jak je na ní celý den stín, tak ani nemá jak to povolit, aby to pak zase utáhli. Uvidíme, co s tím zvládnou udělat.“

Je to pro vás speciální tím, že jste tady jela první závod mezi elitou?

„Ano, to je jasné. Ráda se sem vždycky vracím a mám tady krásné vzpomínky spojené se začátky. Je to určitě speciální.“

V čem jste dnes jiná jako sjezdařka?

„Asi v ničem, pořád si to užívám a jezdím s kopce dolů. Akorát doufám, že jsem se to trošku víc naučila a zajedu o něco lepší výsledek než tehdy. Uvidíme, jak se s kopcem poperu. Těším se. Bude to dobrý.“

V sobotu vás čeká sjezd, kde bojujete o malý křišťálový glóbus, momentálně jste třetí se ztrátou 79 bodů na vedoucí Corinne Suterovou. Na co se připravit?

„Těch pasáží tam bude víc. Já bych vám spočítala, kolik jsem teď v tréninku udělala chyb. Jenom já, to do toho ještě nezačali mluvit Bankovi (trenéři Tomáš a Ondřej), jich napočítám tak sedm, osm. Budu doufat, že se většinu v závodu podaří opravit.“

To je ale asi příjemné být s osmi chybami pátá, ne?

„Všechny holky dělají chyby, je to trénink, každý si to zkouší. Spousta holek nejede na sto procent nebo se zvedá, to já nikdy nedělám, já jedu vždycky úplně na krev. Ale samozřejmě, i když kopec všichni známe, je třeba si to vyzkoušet, pořešit linii, zjistit, jak to vynáší.“

Kam byste kopec zařadila co do obtížnosti?

„Nevím, spousta lidí říká, že je to takový Kitzbühel pro holky. Že je to nejtěžší kopec, co holky jezdí. Já to zas tak úplně nevidím. Jela jsem tu první světák, takže o něm už něco vím a připadá mi takový přátelský. Ale samozřejmě je těžký, hodně technický, je tam spousta míst, která jsou náročná, ale nepřipadá mi jako nepřátelský nebo nebezpečný.

V roce 2016 o vás říkala Tina Weiratherová, že jste snowboardistka. Cítíte, že už vás závodnice berou jinak, jako konkurentku?

„To já nevím, já to tak úplně nesleduju, jestli mě berou jako konkurenci nebo ne. Každopádně mě znají o něco líp. Já je taky, už i bez helem. Tehdy jsem Tinu napoprvé nepoznala, což byl největší trapas, co jsem tady zažila. Myslím, že spolu všechny vycházíme dobře. I teď v Soči za mnou chodily a říkaly, že to byla super jízda: Sice jsi udělala chybu, ale nahoře jsi byla rychlá a dole jsi zajela dobře. Já si myslím, že to je fajn a je mezi námi přátelská atmosféra.“

Letos máte méně snowboardových závodů. Mrzí vás to, nebo je výhoda, že jste víc odpočatá?

„Každé má něco, jak říkáte. Snowboard mi určitě chybí, doufala jsem, že teď bude Lackenhof, ten zrušili, tak si asi chvíli odpočinu. Týden budu mít po dlouhých přesunech, závodech nebo trénincích volnější, odpočinku moc nebylo, tak naberu trochu energie. Odjedeme asi trénovat někam do Švýcarska, prostě to nějak využiju jinak. Ale mrzí mě, že snowboard teď nějak nevychází.“

Při závodě v Bansku jste byla unavená, super-G jste tam nakonec vynechala. Byla to spíš únava z přesunů, nebo vás tak oslabila nemoc?

„Kombinace obojího. Byla jsem nemocná, do toho přesuny, úplně mi to tam nesedlo. Padla na mě deka, ale už jsem se z nejhoršího vyhrabala a zase nabírám energii.“

Lyžařský svět tento týden zasáhla i smutná zpráva o smrti otce Mikaely Shiffrinové. Vy jste ho znala osobně, jako anesteziolog byl přítomný při vaší operaci ruky v roce 2018. Jak jste tuto zprávu vnímala?

„Vůbec nechápu, jak se to může stát. Nezasáhlo to jenom mě, ale celou mou rodinu. I mamka si pobrečela. Celý lyžařský svět mi teď přijde takový smutný. Všichni myslíme na Mikaelu a na celou její rodinu, protože to je něco, s čím se budou těžko vyrovnávat. Jeffa Shiffrina jsem znala jenom z nemocnice a i přes to, že jsme se znali jenom krátce, si našel mou adresu a přišel se druhý den zeptat, jestli je ruka lepší a jak se cítím po anesteziii. Už jenom tyhle maličkosti a to, že jsme se viděli v Lake Louise, kde jsem vyhrála a on za mnou přišel a říkal: Hele, takhle se má nasadit kovbojský klobouk (jedna z cen pro vítězku). Tohle mi říká, že to byl úžasný chlap a úžasný člověk. Bude to strašně těžké pro ně i pro nás, abychom se s tím vyrovnali. Já jsem se snažila aspoň vyjádřit za nás soustrast.“

Trénink na sjezd SP žen v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

1. C. Suterová (Švýc.) 1:44,57, 2. Rebensburgová (Něm.) -0,19, 3. Brignoneová (It.) -0,34, ...5. Ledecká (ČR) -0,82.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů):

1. C. Suterová 272, 2. Shiffrinová 256, 3. Ledecká 193, 4. Curtoniová 185, 5. Schmidhoferová (Rak.) 161, 6. Brignoneová 154.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 39 závodů):

1. Shiffrinová 1125, 2. Brignoneová 855, 3. Vlhová (SR) 790, 4. Bassinová 540, 5. Holdenerová 493, 6. Gisinová (obě Švýc.) 407, ...16. Ledecká 234, 73. Dubovská 35, 86. Capová (obě ČR) 21.