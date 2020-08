US Open přijde o obhájce! Nadal se odhlásil kvůli strachu z koronaviru | iSport.cz

Španělský tenista Rafael Nadal s trofejí pro šampiona US Open • Reuters

Španělský tenisový šampion Rafael Nadal krátce poté, co v roce 2019 ovládl US Open • Profimedia.cz

Zaplněný centrální kurt během tenisového US Open 2019 • Profimedia.cz

Finalisté US Open 2019, kde zvítězil španělský tenista Rafael Nadal • Profimedia.cz

Rafael Nadal chvíli poté, co zvítězil ve finále US Open • ČTK/AP

Španělský tenista Rafael Nadal pózuje s trofejí pro vítěze US Open v roce 2019 • ČTK/AP

Španělský tenista Rafael Nadal na US Open 2019, kde získal grandslamový titul • ČTK/AP

Španělský tenista Rafael Nadal nebude na US Open obhajovat loňské vítězství. Druhý hráč světového žebříčku a devatenáctinásobný grandslamový šampion zrušil svůj start v New Yorku kvůli obavám z nákazy koronavirem. Na betonových kurtech ve Flushing Meadows se bude hrát od 31. srpna do 13. září.