Djokovič potvrdil start na US Open: Bude to úplně jiné, ale jsem nadšený | iSport.cz

První hráč světového žebříčku Novak Djokovič se rozhodl startovat na grandslamovém US Open. Účast v New Yorku přitom třiatřicetiletý srbský tenista dlouho zpochybňoval, protože se mu nelíbila plánovaná přísná opatření proti koronaviru. Dnes ale na instagramu oznámil, že ve Flushing Meadows hrát bude.

Potvrdil rovněž, že nastoupí i na předcházejícím turnaji Masters, který bude letos místo Cincinnati hostit New York. „Nebylo to snadné rozhodnutí vzhledem ke všem překážkám a obtížím v mnoha bodech, ale z vyhlídky, že budu zase soutěžit, jsem nadšený,“ napsal Djokovič. „Uvědomuju si, že tentokrát to bude úplně jiné kvůli všem těm protokolům a bezpečnostním opatřením, která byla přijata na ochranu hráčů a obyvatel New Yorku,“ dodal.

V červnu Djokovič prohlásil, že si účast na US Open nedokáže představit. Chystaná omezení označil za „extrémní a neobhajitelná“. Na vlastní exhibiční sérii Adria Tour, která se v červnu v Srbsku a Chorvatsku naopak hrála takřka bez omezení, se pak ale stejně jako několik dalších tenistů sám nakazil koronavirem.

Pro pořadatele US Open je Djokovičův start dobrou zprávou. Kvůli koronaviru už svou účast odřekli mimo jiné obhájce titulu Rafael Nadal ze Španělska či světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie. Švýcar Roger Federer už dříve ze zdravotních důvodů ukončil sezonu.