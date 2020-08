Ovečkin i Vrána mají po sezoně, po obřím kolapsu končí i Calgary

Útočník Matthew Barzal v prodloužení rozhoduje o třetí výhře New York Islanders v play off NHL s Washingtonem • ČTK / AP / Nathan Denette

Z postupu se na střídačce Islanders radoval trenér Barry Trotz, který před dvěma lety dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru. Klub mu poté odmítl zvýšit plat, proto odešel do New Yorku, s nímž loni vyřadil v úvodním kole Pittsburgh 4:0 a tento rok si vyšlápl na dalšího favorita. • profimedia.cz

SOUHRN | Hokejisté New Yorku Islanders porazili Washington 4:0, sérii ovládli 4:1 a postoupili v play off NHL do semifinále Východní konference. Capitals, kteří před dvěma lety získali Stanleyův pohár, skončili v úvodním kole vyřazovací části podruhé za sebou. Jejich útočník Jakub Vrána v obou play off vůbec nebodoval. Dallas prohrával v 7. minutě s Calgary 0:3, ale následně sedmi zásahy skóre neuvěřitelně otočil. Ruský útočník Denis Guryanov nastřílel čtyři góly a přidal jednu asistenci, Stars vyhráli sérii 4:2.