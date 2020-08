Barca dopadla hůř, zpívá Matonoha o Brně. Balkon jako Techtle Mechtle

Šlo o jedno z ústředních témat. Brnu návrat do nejvyšší soutěže zhořkl. Doma prohrálo se Spartou 1:4. Obnovené premiéře Zbrojovky mezi českou elitou byla věnována značná část pořadu TIKI TAKA na stanici O2 TV Sport. Rozebíral se fanoušky napěchovaný balkón a rodilý Brňan Tomáš Matonoha dokonce složil píseň nazvanou Balada 1:4.

„Hned v úvodu vyšla na mě ta nesprávná karta. Zhodnotit jak v Brně hrála slavná pražská Sparta.“ zní v baladě Tomáše Matonohy, který byl režií pořadu TIKI TAKA před soubojem Brna se Spartou požádán, zda by nesložil nějakou píseň.

Souboj, v němž bylo o vítězi rozhodnuto prakticky v 35. minutě, kdy Letenští vedli už 4:0, tak má i své hudební provedení. Herec známý například ze seriálu Comeback či soutěže Co na to Češi během tónů písně stihl poukázat na to, že například Barcelona dopadla hůř než Zbrojovka.

„Ještě teď jsem zaraženej, jak zahradnickej kolík, jenom bych chtěl dodat, že Barcelona dostala toho dvakrát tolik,“ odkazoval na debakl katalánského velkoklubu 2:8 s Bayernem Mnichov ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Znění celé písně si můžete poslechnout ve videu.

Došlo i na téma spojené s přeplněným balkoném, z nějž fanoušci duel 1. kola FORTUNA:LIGY sledovali. „Přišlo mi to jako takové brněnské Techtle Mechtle. Nevím tedy, jestli se tam konzumovalo jedním brčkem, nebo ne,“ narážel moderátor Petr Svěcený při pohledu na zaplněný balkón, na nedávnou kauzu z vyhlášeného pražského klubu, kde se několik mladých fotbalistů nakazilo koronavirem.

„Tahle terasa tady bude věčně, dokud to nezbourají. Já myslím, že je to hezký. Je to takové to starofandění,“ okomentoval to Petr Švancara, který měl na balkónu i svého otce. „Jsou to kluci Zbrojováci. Například je tam i brácha Rendy Wagnera. Jsou tam takoví štamgasti,“ dodal.