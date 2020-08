Brněnský poločas hrůzy. Sparťané jako by byli pro domácí nadlidi

Už před startem FORTUNA:LIGY se objevovaly hlasy, že Brno, které se do elitní soutěže dostalo až po rozšíření soutěže na 18 účastníků, nikoliv vyhranou baráží, by se mohlo potýkat s velkými problémy.

Moravané sice disponovali ve Fortuna národní lize luxusním rozpočtem, podle zákulisních informací nejspíš i největším, ale přípravy na návrat do ligy neprobíhaly vůbec dle představ.

Posily? Žádné terno. Zbrojovka především v ofenzivě dál sází na odchovance. Do toho se kouči Miloslavu Machálkovi den před výkopem se Spartou zranil klíčový stoper Pavel Dreksa. Do hry tak musel sedmnáctiletý Lukáš Endl. Na hřišti nakonec vydržel jen 45 minut. A je to poločas, na který do konce kariéry jistě nezapomene.

Sparťané totiž jako by nejen v jeho očích vypadali jako nadlidi. Brněnské chyby okamžitě trestali bez slitování. Dočkal, Hložek či Juliš připomínali partičku top plejerů, která přijela na Srbskou pobavit místní osazenstvo. Patičky a drzé kličky Adama Hložka uvnitř vápna budiž toho důkazem. Hosté dovedli téměř každou akci za přispění brněnského komparzu k dokonalosti.

Až když svěřenci Miloslava Machálka prozřeli, či snad Sparta sundala nohu z plynu, došlo jim, že i s ní mohou hrát na jednom hřišti důstojnou roli. Na to už ale bylo pozdě.

Brno - Sparta: Za famózní dělovkou Štepanovského se Heča jen ohlédl, 1:4

Brno - Sparta: Hložek oklamal Moravce, na gólmana však nevyzrál

Brno - Sparta: Dočkalova druhá trefa! Technicky překonal Flodera, 0:4

Brno - Sparta: Dočkal založil přečíslení, pak sám celou akci gólově zakončil, 0:3

Brno - Sparta: Štetinův oblouček usměrnil k tyči Juliš, 0:2