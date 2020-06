Kadlec po kariéře: Zatím nedělám nic, Sparta byla hodná. Jaké má plány? | iSport.cz

Bývalý hráč Sparty v posledních měsících svou budoucnost úplně řešit nemusel. „Zatím nedělám nic. Sparta byla tak hodná, že do třicátého června mi ještě pořád běží smlouva,“ prozradil v upoutávce před natáčením.

Moderátor Petr Svěcený pak během samotného pořadu nadhodil, jestli by se Kadlec nechtěl stát profesionálním hráčem pokeru. „Ten mě baví, ale asi ne. Chci zůstat u fotbalu. A zároveň studuju fitness institut. Cvičit mě vždycky bavilo, takže určitě i něco takového,“ reagoval autor padesáti ligových gólů.

Než se Kadlec finálně odhodlal ke konci kariéry, potřeboval trochu času. „Půlroku mi to trvalo. Předtím jsem byl ještě rozhodnutý, že to bude fajn. Ale po předposlední operaci mi došlo, že moc možností nemám a takhle už to dál nepůjde,“ poznamenal.

V klíčových chvílích mu pomohla i rodina. „O pomoc jsem si přímo říkat nemusel, ale nejbližší při mně stáli. Bez nich bych to určitě takhle dobře nezvládl. A myslím, že jsem to ustál v pohodě,“ doplnil fotbalista, který si vyzkoušel i bundesligu v barvách Frankfurtu.

Nad možným směřováním další Kadlecovi kariéry se snažili přemýšlet i ostatní hosté ve studiu. „Já bych ho viděl jako modela nebo herce. Václav je takový seriálový typ, krasavec,“ smál se Jakub Kohák.

Pak si přisadil i další bývalý fotbalista Petr Švancara. „Ještě bychom mohli nabídnout roli Michalovi…“ pohlédl na vedle sedícího Michaela Krmenčíka, který v zimě přestoupil z Plzně do belgických Brugg. „Viděl bych to na pornoherce nebo vraha,“ rozesmál se Švancara.

