Život píše různé příběhy a jeden z těch pořádně těžkých si prožil Matt Piper (38). Bývalý profesionální fotbalista, který okusil i slovutnou Premier League, si prožil po konci kariéry hotové peklo. Vše vyvrcholilo neúspěšným pokusem o sebevraždu.

Tento šikovný křídelník se narodil v Leicesteru a prošel kompletní mládežnickou strukturu místního klubu. Postupem času se dokázal propracovat až do prvoligového týmu mužů. I když nakonec zasáhl jen do šestnácti zápasů před svým přesunem do Sunderlandu, tak se do historie klubu zapsal nesmazatelným písmem. Vstřelil totiž úplně poslední gól na slavném fotbalovém stánku Filbert Street, kde hrával Leicester City dlouhých 111 let.

To však pohříchu zůstane největším okamžikem jeho krátké kariéry. Velké množství zranění zničilo nadějně rozjetý fotbalový talent. V pouhých 24 letech mu chirurg oznámil, že pokračování ve fotbale ho kvůli problémům s koleny upoutá na invalidní vozík. Je smutným faktem, že ve své kariéře nikdy neodehrál v řadě více utkání (9), než podstoupil celkem operací (14). Právě brzký konec přinesl velké problémy pro mladou psychiku.

„Po konci kariéry jsem neměl žádný cíl, který by mě posouval. Fotbal mě udržoval na cestě. Jakmile to náhle skončilo, potřebujete najít něco nového. Musel jsem zkusit snad třicet různých prací. Ale stejně jsem se začal vymykat kontrole“ přiznal Piper obrovské problémy se začleněním, když náhle přišel o svůj milovaný sport.

Matt propadl alkoholu a ve velkém si přikrášloval po večerech náladu za pomoci Valia. Byl schopen požít několik lahví whisky a až 80mg zmiňovaného sedativa. Doporučená maximální denní dávka se přitom pohybuje mezi 2 a 10mg.Vše vyvrcholilo dnem, kdy vypil dvě lahve whisky a k tomu přidal množství léků, které doma našel.

Hodiny poté ho matka našla v bezvědomí rozvaleného na hrobu dědečka. A Matt následně přiznal, že myslel na sebevraždu. „Doktor mi řekl, že mě alkohol mohl klidně zabít. Ale téměř spadl ze židle, když se dozvěděl, kolik Valia jsem bral. Řekl, že je to opravdu velké ohrožení mého života,“ ozřejmil Brit, jak vážný byl jeho problém.

Nakonec své démony dokázal porazit. Za pomoci hráčské asociace se dostal do kliniky Sporting Chance a tam proběhla úspěšná léčba, která ho dokázala vrátit do každodenního života a k jeho milovanému sportu. Nyní spoluvlastní FSD Academy v Leicesteru a je zároveň ambasadorem svého bývalého klubu. Navíc pracuje jako spolukomentátor v rádiu BBC. Žije tedy spokojeným životem a dokonce má čtyři potomky, kteří mu prosvětlují dny nového života.