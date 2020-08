Jackpot pro Rangers! Vyhráli loterii, jednička draftu je jejich | iSport.cz

Podivná sezona v NHL má další velký příběh. Los určil, že jedničku draftu dostane jeden z poražených v předkole play off. V loterii uspěli New York Rangers. Vztek z debaklu od Caroliny je pryč. Do klína jim padá eso jménem Alexis Lafreniere, těžko při draftu v říjnu sáhnou po jiném jménu. „Jsou to dobré zprávy, Rangers mají výborný tým s velkou spoustou skvělých hráčů,“ komentoval los osmnáctiletý útočník.

Kdyby se dohrála základní část NHL, měly by největší naději na jedničku draftu poslední týmy Ottawa s Detroitem. Jenže „koronapravidla“ dostala do hry osm týmů, které vypadly v předkole play off. Po první části draftové loterie bylo jasné, že jeden z nich obdrží nejvyšší volbu. Pittsburgh, Toronto, Edmonton a spol. měli 12,5 % naději, že při volbě talentů půjdou na řadu jako první, štěstí se usmálo na Rangers. „Věděli jsme, že budeme potřebovat kliku. A měli jsme ji. Před pár dny jsme byli hrozně naštvaní, když nás vyřadila Carolina z play off, teď jsme šťastní. Je vtipné, jak to někdy funguje,“ pousmál se generální manažer Jeff Gorton.

A kliku má i Lafreniere, předpokládaná jednička draftu. Nepůjde do organizace, kterou čeká mnohaletá přestavba a teprve hledá směr. Rangers už budovat začali, mají v organizaci hodně mladíků, poslední dvojku draftu Kaapa Kakka, talentovaného Rusa Vitalije Kravcova nebo velmi ceněného mladého beka Nilse Lundkvista. Lafreniere je útočník s potenciálem zářit v prvním útoku. Organizace už začala i stavět mladou obranu, připravuje se na odchod brankáře Henrika Lundqvista, v útoku řádí Artěmij Panarin s Mikou Zibanejadem.

Čeká se na další dílek a ano, Lafreniere, naposledy nejužitečnější hráč všech tří kanadských juniorek, může být velkým trumfem pro tažení ke Stanley Cupu. V 52 zápasech posbíral 112 bodů (35+77), Rangers sotva sáhnou jinam. Mimochodem, trofej pro nejužitečnějšího hráče CHL dostal podruhé za sebou a stal se druhým hráčem historie, kterému se takový kousek povedl. Prvním byl Sidney Crosby. Dalším bonusem je, že s nováčkovskou smlouvou tři roky prakticky nezatíží platový strop. „Věci se pomalu začínají dávat dohromady. Před námi je pořád ještě hodně práce, nechci předbíhat, ale myslím, že fanoušci budou nadšeni,“ dodal Gorton.

Poprvé od roku 1983 se stane, že jedničku draftu vybere tým, který nastoupil do vyřazovací části. Tehdy volila jako první Minnesota, když právo volit první získala trejdem od Pittsburghu. A rozhodla se špatně. Ukázala na Briana Lawtona, který nastoupil ke 483 zápasům v NHL, ale hvězdou se nikdy nestal. Přehlédla třeba Steva Yzermana, Pata LaFontaina nebo Cama Neelyho.

Lafreniere by měl být ale jasnou volbou. „V NHL bude excelentním hráčem a bude mít velký vliv na úspěch jakéhokoliv klubu, který bude mít to štěstí, že vyhraje loterii a tím i možnost vybrat jedničku draftu,“ pronesl pro nhl.com ještě před zveřejněním výsledků Dan Marr, šéf Centrálního skautingu NHL. Rangers budou volit jako první teprve podruhé ve své historii. Naposledy si užili výjimečnou událost v roce 1965, kdy si vybrali Andrého Veilleuxe.