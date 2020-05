Přestavba Ottawy, Rangers a Detroitu. Když tři dělají totéž, ale jinak | iSport.cz

Právě tento faktor se stal společným jmenovatelem dočasné zkázy Detroitu i Ottawy, fáze obou klubů stojí za delší pozastavení. Stejně jako snaha New York Rangers, kteří se vydali stejnou cestou, ale zdánlivě mnohem snadněji. Jak se jim to povedlo?

Rebuild je složitá věc s mnoha proměnnými. Týmy si musí včas přiznat, že potřebují na několik let stopnout snahu o play off a vsadit na volby v draftu, zároveň musejí dělat správné kroky na trhu. Přestavbu jde uspíšit, ale nejde ji přeskočit. Čím déle se odsouvá, tím jsou dopady drtivější.

16. července 2019 Ottawa -> Chicago Artem Anisimov - Zack Smith 24. února 2020 Ottawa - New York Islanders volby v 1. a 2. kole 2020 - Jean-Gabriel Pageau

Ottawu i tak čeká ještě dlouhá cesta. Roky váhání nebyly vyváženy ziskem Stanley Cupu a než mladíci dorostou, bude se klub muset naučit trpělivosti. Nejistý je osud gólmana Craiga Andersona, který se nechal slyšet, že pokud se aktuální ročník nerozběhne, ukončí ve svých, brzy již 39 letech kariéru. A na to u Senators připraveni nejsou, jejich obměna teprve začala. Jsou v bodě jedna. Kvantum voleb během dvou let navíc není zárukou rychlého vzestupu, určitě ale alespoň touženým zkrácením období temna.

S podivem zůstává, že Senators se vzdali všech svých nejcennějších hráčů vyjma Bobby Ryana, podstoupili je pro dobro voleb v draftu. A možná našli zkratku. Koneckonců počítejme: tři volby v draftu 2020, k tomu další čtyři ve druhém kole, jedna v prvním kole 2021 a tři ve druhém stejného roku. Solidní porce. Podle předpokladů by mohli zmiňované dvě nejvyšší volby Sens využít na centra Quintona Byfielda a levé křídlo Tim Stützla. Jasnou jedničku jim nejspíš ukradne Detroit (který vyhrál předběžnou simulaci draftové loterie), jenž by bez pochyb sáhl po Alexisu Lafrenièrovi.

V sezoně 2016/17 dominovala v klubové produktivitě tato šestice: Erik Karlsson (71 bodů), Mike Hoffman (61), Kyle Turris (55), Mark Stone (54), Derick Brassard (39), Jean-Gabriel Pageau (33). Z uvedeného silného sextetu nezůstal po třech letech v organizaci ani jeden. Do toho připočtěte krátké angažmá Matta Duchena a výměnu Miky Zibanejada, který teď řádí za Rangers.

Věci urychlil odchod největší hvězdy Erika Karlssona, jemuž končila po sezoně 2018/19 smlouva a vedení se rozhodlo, že budoucností projde bez něj. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního, nicméně nebyl ani zdaleka jediným elitním hráčem, který Ottawu opustil. Ba naopak, byla jich přímo celá řada.

Senators se dlouho pohybovali na hraně rebuildu s konkurenceschopností v play off. Dlouho nevěděli, na jakou stranu šlápnout. Poslední útok na Stanley Cup „teď nebo nikdy", nebo nechat pýchu stranou a uchýlit se k rokům temna s větší šancí do budoucna? Dlouhé váhání je nakonec stálo rozhodnutí.

Detroit Red Wings - Smlouvy na druhou

Ken Holland si za svou práci u Red Wings zaslouží absolutorium. Klub převzal jakožto generální manažer po sezoně 1996/97 (kdy slavil s organizací celkový triumf v pozici asistenta generálního manažera i trenéra brankářů) a od té doby Detroit slavil Stanley Cup ještě třikrát (1998, 2002 a 2008), k tomu si navíc připsal fantastickou sérii účastí v play off. Trvala 25 let a zasekla se až před čtyřmi lety. Nicméně o to víc bylo zřejmé, že jsou předchozí úspěchy maximálně vyčerpány a bude muset přijít kompletní obměna.

Holland, který však chtěl za každou cenu udržet tým konkurenceschopný, si nechtěně zadělal na obrovské budoucí problémy. Uzavíral dlouhé a vysoké kontrakty včetně doložek o nevyměnitelnosti a s řadou hráčů pak zkrátka nešlo hnout. Red Wings navíc bilancovali nad hranou platového stropu a neměli peníze na mladíky.

Pravá přestavba začala až poté, co klub minulé léto převzal Steve Yzerman. Hned vzbudil kontroverzi, když vzal beka Moritze Seidera, který měl jít podle odhadů mezi 12. a 15. místem, již z šesté pozice. Pak začaly šachy. Zbavil se Mikea Greena a přivedl Robbyho Fabriho s Brandonem Perlinim, první tahy však ukázaly, že následky historického tažení za úspěchem trvajícího 25 let budou mizet dlouho.

Podle Yzermana nejméně čtyři, pět sezon.

Detroit musí začít úplně od nuly, změnu potřebuje v brankovišti, kde pomalu vypršel čas Jimmyho Howarda, posílit potřebuje zásadním způsobem i obranu. Fanoušci věří, že se klub odrazí od dna a bude stoupat jen výš a výš. Koneckonců pod 17 výher (ze 71 zápasů) v aktuálním nedohraném ročníku už o moc níž klesnout nejde.

Nadechnutí přinese vedení i několik končících kontraktů, které zatěžují platový strop gigantickými částkami. Jonathan Ericsson přestane brát ve 36 letech 4,25 milionu dolarů ročně, stejně starý Trevor Daley zase 3,16 milionu dolarů a Jimmy Howard čtyřmilionovou gáži. Právě konec smluv ze starých dob přináší největší dávku naděje, teď už se konečně může začít od píky.

A v neposlední řadě pomůže i vysoká šance na první celkovou volbu v nadcházejícím draftu, Alexis Lafrenière má potenciál být franchise hráčem, kolem něhož bude organizace společně s Dylanem Larkinem, Filipem Hronkem a Anthonym Manthou kádr stavět. Detroit se ale kvůli své touze po konkurenceschopnosti stal neodmyslitelně synonynem pro klub, který si zavřel na několik let dveře a přestavbu si protáhl řádově o několik sezon.