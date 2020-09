Štěpánek o vyloučení kamaráda Djokoviče: Nás rozhodčí taky nefackují

Seděl u televize a ve chvíli, když viděl, že Novak Djokovič trefil na US Open tenisákem do krku čárovou rozhodčí , měl jasno. Vyloučení z turnaje! „Jinak to dopadnout nemohlo, Novak měl smůly kopec. Naštvaný může být ale jen sám na sebe,“ prohlásil Radek Štěpánek, bývalý Srbův trenér a dodnes dobrý přítel. Sám si prý během kariéry dával velký pozor, aby se mu něco podobného nestalo.

Svého kamaráda politoval, ale ani v nejmenším ho neomlouval. Nebylo kde brát, vždyť šlo o jasný zkrat, z něhož Djokovič vyvázl ještě v podstatě dobře. „Nedej bože, kdyby rozhodčí nespadla normálně na zem, ale spadla hůř a rozbila si třeba hlavu. Z toho mohl být zvlášť v Americe stokrát větší průšvih, než že prohraje zápas,“ řekl Radek Štěpánek.

Váš názor na incident je asi jasný, že?

„Diskvalifikace je naprosto v pořádku, protože pravidla mluví jasně. Samozřejmě to udělal neúmyslně, byl v tu chvíli naštvaný. Je to pro něj obrovský kopec smůly, že rozhodčí trefil na tak citlivé místo. Ale když trefíte rozhodčí nebo sběrače, je konec. S tím se nedá nic dělat. Pravidla jsou jasná a nemohou se ohýbat, jestli jde o Novaka nebo osmdesátého hráče.“

Djokovič je v tomhle ohledu recidivistou, nebyl to jeho zdaleka první takový výlev. Koledoval si o takový průšvih?

„Všichni někdy upustíme na kurtu páru. Ale je lepší si zařvat, než riskovat, že někoho takhle nechtěně trefíte. Ať už raketou nebo míčkem. To udělá vždycky větší škodu, než když si člověk zanadává, zařve nebo se pohádá s rozhodčím. Pro Novaka je to hrozná škoda, hrál fantasticky, měl jednoznačně nakročeno k titulu. Je to pro něj po psychické stránce velká rána, uvidíme, jak se s tím vyrovná.“

Co byste mu poradil?

„Ať se rovnou pustí do práce a hned se začne připravovat na antuku. Protože víc než cokoliv je pro něj tohle ztracený grandslam.“

Je ironií osudu, že jediný, kdo ho letos dokázal porazit, byl on sám?

„Mě se lidi ptali, kdo ho může porazit. Odpovídal jsem, že se může porazit jenom