Nejen tenisem si děláte jméno aneb Proč bude Djokovič věčně druhý

Zatímco Superspratek McEnroe byl v Melbourne roku 1990 diskvalifikován za své obvyklé řádění, které vystupňoval od trestného fiftýnu dál, jedno švihnutí Djokovičovy rakety znamenalo konec jak blesk z čistého nebe.

Jasně, byla to ohromná smůla. Srb měl pro sebe celý prázdný centrkurt Arthura Ashe, největší ryze tenisový stadion na světě. A on se trefí přímo do ohryzku čárové rozhodčí. Letět míček o pár centimetrů vedle, tenisová historie by vypadala jinak.

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball.



pic.twitter.com/t1zX6lEFxK — Sacha Pisani (@Sachk0) September 6, 2020

Po takovém zkratu ale nemohlo podle pravidel následovat nic jiného než vyloučení. Ač se postižená dáma rychle vzpamatovala a naštěstí jí nic není, i tenisté se musí chovat s úctou a respektem ke svému okolí. A tohle nebyl zdaleka první výlev, při němž Djokovič ohrozil účastníky svého zápasu.

Opakovaně si zahrává s ohněm a nyní se mu to šeredně vrátilo. Vybavuji si zápas starý čtyři roky, čtvrtfinále Roland Garros s Tomášem Berdychem. Po pokaženém forhendu na brejkbol chtěl Srb vzteky švihnout raketou o antuku, ta mu však vylétla z ruky a svištěla za jeho zády na lajnového rozhodčího. Ten duchapřítomně uhnul. Zachránil si tak nejen zdraví, ale Djokovičovi asi celý turnaj. „Kdyby ho trefil, bylo po zápase,“ pravil tehdy Berdych.

Tentokrát Srb takové štěstí neměl. A nabízí se přísloví o chození se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. I další nelichotivá přirovnání. To nejštiplavější? Umíte si představit, že by něco takového spáchali Roger Federer či Rafael Nadal?

Svůj naturel projevil Srb ještě jednou. Místo aby přišel na tiskovku, omluvil se postižené dámě, turnaji i fanouškům, nasedl do černého osobního auta a zmizel z Flushing Meadows. Až se bude počítat, kdo je největším v historii tenisu, i tahle položka může hrát roli.

A ať se Djokovič příště nediví, až bude celý stadion na grandslamu či kdekoliv jinde při zápasech s Nadalem či Federerm fandit proti němu. Nejen tenisovým uměním si totiž člověk dělá jméno.