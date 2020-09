Nechutné útoky na „Djokovičovu“ sudí: Brzy se setkáš s mrtvým synem!

Tenisté a tenistky jsou již podobnými výhrůžkami otřískaní, dostávají je snad po každém utkání. Co ale nebohá dáma z amerického Kentucky? Turnaj nezveřejnil její jméno, média ji však rychle identifikovala. A některá srbská dokonce zveřejnila i její účty na sociálních sítích.

Do práce se tak dala armáda Djokovičových zhrzených fanoušků, kteří nemají pražádné zábrany. Sudí obvinili, že bolest následkem zásahu tenisákem přihrála, aby byl jejich idol vyloučen.

Žena na instagramovém účtu propagovala v sérii příspěvků jednoho výrobce vína, na což jeden anonym zareagoval: „Dokážeš vypít litry alkoholu, ale nevydržíš zásah malým tenisovým míčkem? Jsi špatná a nestoudná herečka.“

Téměř všechny instagramové příspěvky rozhodčí byly zaspamovány zlostnými reakcemi. Z některých tuhne krev v žilách. Djokovičovi příznivci se nezastavili ani před tragickou ztrátou v rodině. Pod příspěvek věnovaný zesnulému synovi rozhodčí vzkázali: „Neboj, brzy se s ním setkáš.“ Na což následovala reakce dalšího trolla. „Hahahahahaha. Anooo, anooo.“ Syn rozhodčí Josh zahynul v roce 2008 při nehodě na kole, bylo mu pouhých 25 let.

Zasáhnout proti útokům se rozhodl i sám Djokovič. „Uvědomte si, že rozhodčí, kterou zasáhl míček, také potřebuje podporu naší komunity. Neudělala nic špatného. Žádám vás, abyste jí nabídli oporu a pochopení,“ vyzval podle ČTK své fanoušky na Twitteru.

Letos soudcovalo US Open pouhých 74 rozhodčích výhradně z USA. Oběť Djokovičova zkratu patří k těm zkušenějším, už rozhodovala zápasy v Davis Cupu i na mužském a ženském okruhu. V roce 2014 poskytla interview časopisu Owensboro Living, při kterém prozradila, že ji během turnaje v Louisville trefil do obličeje servis letící rychlostí 210 kilometrů v hodině. Vyprávěla o anonymitě sudích, kteří jsou vidět, jen pokud udělají chybu.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw