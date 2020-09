Ručníkování: tenisté se méně potí? Koronavirus (snad) odbourá nešvar

Viktoria Azarenková si na letošním US Open zahraje čtvrtfinále • ČTK / AP / Frank Franklin II

Malá změna pro diváka, velká pro hráče. Co možná nejvíc narušuje komfort tenistů na kurtu? Povinnost chodit si pro vlastní ručník, který jim už nenosí sběrači. Otravný zlozvyk, kdy se někteří otírají i po esu, na US Open pomalu mizí. Stihnout totiž vše sám v 25 vteřinách mezi výměnami už je pořádný kvapík.

Bývalo to zvláštní divadlo. Hráč si otevřenou dlaní mávl před obličejem a klučina či dívka v úboru sběrače už sprintovali do rohu dvorce pro ručník. Jednou, dvakrát, desetkrát i padesátkrát za zápas.

Také tenhle zvyk se dramaticky podepsal pod prodlužováním délky zápasů. Zvlášť když měl tak hvězdného propagátora jakým je Rafael Nadal. Bojovník z Mallorcy a muž mnoha rituálů od srovnaných lahví u lavičky po úpravu spodního prádla před každou výměnou, zpopularizoval nadužívání ručníků.

„Rafa přinesl tenhle metodický rituál do tenisu. Mladí napodobují své idoly, a tak se to stalo součástí kultury. Dneska už se každý utírá po výměně, i když to nepotřebuje,“ kritizoval před pár lety deblista Mike Bryan.

Začali se méně potit?

O omezení zlozvyku se hovořilo již dlouho, až doba koronavirová ale přinesla změnu. Zpocený ručník už si musí hráči a hráčky kvůli zpřísněné hygieně podávat sami, sběrači s ním nemanipulují. V rozích stadionu mají soupeři každý svůj barevně označený čtverec, kam ho odkládat. A najednou jakoby se všichni začali méně potit.

„Je to nezvyk. Na centrkurtu jsou výběhy strašně velké. Tam než dojdete k ručníku, přijdete o sedm sekund v pauze na vydýchání. Takže se musíte rozhodovat, jestli pro něj vůbec chodit,“ líčila Karolína Muchová, než i kvůli zranění vypadla jako poslední Češka.

„Neberu si ručník na kurt, otírám se, jen když si měníme strany,“ prozradila Markéta Vondroušová.

„Je to něco, na co si člověk musí v rámci bubliny zvyknout,“ uznala Petra Kvitová.

Někteří si zvykají snáz, jiní hůř. Řek Stefanos Tsitsipas s úsměvem přiznal, že ručník je pro něj už od dětských let nejlepší hračkou. „Už jako batole jsem ho tahal všude. Znamená pro mě v životě něco speciálního. A na kurtu ho potřebuji. Když se otírám, osvěžím se a mám čas na přemýšlení o taktice,“ pravil, ještě než spektakulárně selhal ve třetím kole a promarnil šest mečbolů proti Bornovi Čoričovi.

Konec ručníkování?

Dějí se ale i vtipné scénky. Jedna z tenistek se omylem osušila do odloženého ručníky své soupeřky, a když si to uvědomila, zatvářila se zděšeně. Novak Djokovič si po prvním kole postěžoval na napomenutí, které dostal za překročení časového limitu, jelikož mu čas vzala práce s ručníkem.

„Ztratil jsem kvůli tomu koncentraci, párkrát mě to vystresovalo,“ přiznal s tím, že na předchozí generálce na US Open byli sudí benevolentnější. Během amerického grandslamu však vystavené stopky odpočítávají nemilosrdně 25 vteřin, prostor pro přimhouření očí není.

V dřívějších dobách přitom nebylo zvykem, aby si hráči brali osušky na kurt. Otřeli se jen na lavičce. I když pár výjimek se našlo. Jako třeba Američané Dick Stockton či Sandy Mayer, kteří si v sedmdesátých letech malé ručníky zastrkovali za gumu u trenýrek.

Za poslední dekádu se ale z otírání stal skutečný nešvar. Před čtyřmi lety si na něj stěžoval i český kouč Jiří Fencl, letitý trenér Lucie Hradecké. „Z ručníkování úplně nemůžu. Řekl bych jim: Tady si ručník polož na židli, a když si pro něj chceš dojít, tak si pro něj dojdi, a ne že za tebou budou pořád lítat sběrači. Když se chceš otírat, klidně, ale běží ti čas. Přeci nejde, aby se šel borec po esu utírat.“

V tu dobu ještě nemohl tušit, že předpověděl covidovou budoucnost tenisu. Ta s sebou nese mnohé výzvy, ale také šanci pro zdokonalení tenisových pravidel. A velmi lehce se může stát, že o ručníky se budou hráči sami starat na kurtu již napořád.