McEnroe, Kodešův zlom i málo raket. Tyhle tenisty vyloučili jako Djokoviče

Koho z tenistů vyloučili z některého z turnajů jako Novaka Djokoviče z US Open poté, co trefil míčkem čárovou rozhodčí? • FOTO: Koláž iSport.cz Stačilo jedno prásknutí do míčku a jeden z hlavních favoritů na prvenství na US Open je z turnaje venku. Novak Djokovič trefil balónkem čárovou rozhodčí a byl z amerického grandslamu vyloučen. Kdo se podobně jako srbský tenista musel předčasně pakovat z některého z turnajů, aniž by za to mohla porážka?

Jan Kodeš, (Řím 1974) Byl to absurdní výrok lajnového, který rozčílil úřadujícího wimbledonského šampiona z Česka. V zápase 2. kola na antuce v Římě prohrával Jan Kodeš s domácím Antoniem Zugarellim 4:5 ve třetí sadě, když se neudržel a vzteky strčil do čárového sudího Alcide Rappiho. „Ten míček dopadl dvě stopy do kurtu,“ citovaly později agentury vyloučeného Kodeše. I soupeř přiznal, že míček byl dobrý. Byl to jeden z impulsů, aby ATP začala na turnaje najímat profesionální rozhodčí a upustila od dobrovolníků. Jan Kodeš po vítězství ve finále Wimbledonu • Foto Profimedia.cz

Ilie Nastase (Stockholm 1975) Turnaj mistrů zažil ve Stockholmu snad jediný výbuch Arthura Ashe, představitele tenisového klidu a gentlemanství. Horkokrevného Rumuna Ilie Nastaseho rozzuřil Ashe tím, že nevrátil jeho podání a tvrdil, že nebyl připravený přijímat. To uznal i rozhodčí na umpiru, který nechal servis opakovat. Nastase při následném podání zadribloval míčkem a pronesl větu: „Jste připravený, pane Ashe?“ Zopakoval to asi desetkrát, aniž by podal. Ashe se rozlítil a odešel z kurtu, čímž byl automaticky diskvalifikovaný. Později ale vyšlo najevo, že hlavní rozhodčí vyloučil již předtím, aniž by to stačil ve všeobecném zmatku ohlásit, také Nastaseho. Ashe byl posléze dodatečně vyhlášen vítězem podivného utkání. Rumunský tenista Ilie Nastase. • Foto Profimedia.cz

John McEnroe (Australian Open 1990) Největší výlevy bouřliváka z New Yorku zažil Wimbledon, jako prvního ho ale vyloučili při zápase v Melbourne. Nejprve v duelu se Švédem Pernforsem urazil čárovou rozhodčí, za což dostal napomenutí. Pak rozmlátil raketu, což byl trestný fiftýn. Podle starých tenisových pravidel měl mít ještě jeden život – měl následovat trestný game a pak teprve vyloučení. I proto se příliš nehlídal a turnajovému supervizorovi Kenu Farrarovi hrubě vzkázal, že by měl jít sexuálně uspokojit svoji matku. Podle nových pravidel už však šlo o konečnou. „Ani mě to nepřekvapilo,“ komentoval později své rychlé vyloučení McEnroe. John McEnroe • Foto profimedia.cz

Jeff Tarango (Wimbledon 1995) Temperamentní Američan vyjel na francouzského sudího Bruno Rebeuha, který při Tarangově podání ohlásil místo esa aut. Rozbouřenému davu pak Američan vzkázal, aby všichni „zavřeli huby“. Za to dostal od hlavního rozhodčího napomenutí, což už bylo na Taranga moc. Se slovy „jste ten nejzkorumpovanější rozhodčí na světě, už nehraju,“ si vzal tašku a odešel z kurtu. Za to byl automaticky vyloučen. Pointa příběhu je ale jiná, Tarangova manželka Benedicte si po utkání počkala na sudího Rebeuha a dala mu facku. Jeff Tarango v legendární hádce s rozhodčím Bruno Rebeuhem ve Wimbledonu v roce 1995 • Foto Profimedia.cz

Tim Henman (Wimbledon 1995) Britský miláček, tehdy dvacetiletý, se při zápase čtyřhry neudržel a vzteky vší silou napálil tenisák. K jeho smůle a především ke smůle opodál stojící sběračky míčků nabral tenisák špatný směr a zasáhl dívku bolestivě do hlavy. Henman byl vzápětí vyloučen (jako první v historii Wimbledonu), na druhý den se však dívce přišel omluvit s kyticí růží.

Goran Ivaniševič (Brighton 2000) Chorvatský showman, před nímž si nebyla svým životem jistá žádná raketa, spáchal jeden z nejvtipnějších incidentů tenisového historie. Při utkání s Korejcem Leem rozmlátil všechny tři rakety, které měl připravené a neměl už nástroj, se kterým by pokračoval. V návalu zlosti si odmítl dokonce půjčit raketu od krajana a deblového parťáka Ivana Ljubičiče, jenž sledoval zápase na tribuně. Rozhodčí proto ukončil duel „z důvodu chybějícího vhodného vybavení“.

Xavier Malisse (Miami 2005) V utkání s Davidem Ferrerem obvinila čárová rozhodčí horkokrevného Belgičana, že ji urazil. Malisse to však popíral a dostal se kvůli tomu do křížku s hlavním rozhodčím i supervizorem turnaje. Nakonec kopl do židle, zlomil raketu o plůtek u kurtu a musel se balit. Byl vyloučený.

David Nalbandian (Queens 2012) Policie přezkoumávala incident, při němž frustrovaný Nalbandian rozkopl reklamní panel obepínající židli lajnového rozhodčího a zranil ho. Argentinec byl obratem vyloučení z tradiční travnaté generálky na Wimbledon.