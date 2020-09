Na tenhle zážitek asi Marián Gáborík (38) jen tak nezapomene. Poklidný den se mu změnil v horor během okamžiku. Během natáčení podcastu ho kontaktovali policisté, že jeho zbrusu nové Lamborghini Urus bylo zcizeno.

„Bylo hlášené, že bylo ukradeno,“ uslyšel nepříjemnou od mužů zákona. Motorový miláček jednoho z nejlepších slovenských hokejistů historie stojí v základní ceně okolo pěti milionů Korun. To už je pořádná sumička a tak není divu, že Marián byl z této zprávy celý nesvůj. To ale ještě nebylo vše. Posléze mu bylo oznámeno, že během honičky skončilo luxusní auto v řece. To už na úspěšného střelce šly pomalu mrákoty.

Hokejista nasedl do policejního auta a odjel na místo, kde už z řeky čouhala jen zadní část auta, o kterém si běžný smrtelník může nechat pouze zdát. Po chvíli ho dorazil podpořit kamarád hokejista Boris Valábik, se kterým natáčel zmiňovaný podcast. Po krátké diskuzi s policií si Gáborík všiml, že na místo dorazila televize.

Schoval hlavu do kapuce a utrousil, „I Markíza je tady…nic dalšího netřeba.“ Vzápětí však pochopil, odkud vítr fouká. Z auta vystoupila populární moderátorka Adela Vinczeová a hokejový expres se rozesmál. Pochopil, že v řece je pouze maketa auta a on sám se stal obětí promyšleného televizního žertu.