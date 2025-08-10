Předplatné

ONLINE: Hradec - Pardubice. Kdo ovládne derby? Jablonec hraje na hřišti Bohemians

Fotbalisté Hradce Králové oslavují gól Jakuba Hodkai
Fotbalisté Hradce Králové oslavují gól Jakuba HodkaiZdroj: Michal Beranek / Sport
Petr Juliš se trefil proti Dukle
Fotbalisté Zlína slaví gól proti Mladé Boleslavi
Brankář Liberce Tomáš Koubek v utkání proti Dukle
Mladá Boleslav divoce remizovala s Libercem
Trenér Dukly David Holoubek během utkání proti Liberci
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
David Pech z Mladé Boleslavi a Cletus Nombil ze Zlína
19
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

O slovo se přihlásilo čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy. Liberec v něm doma porazil pražskou Duklu 2:0, Zlín v přestřelce zvítězil 3:2 nad Mladou Boleslaví. Plzeň v závěru utkání proti Slovácku přišla o výhru a jen remizovala 1:1. Sobotní program zakončil souboj Slavie proti Teplicím, který skončil vítězstvím domácích 3:0. V neděli se hraje derby Hradce Králové s Pardubicemi, Bohemians hostí Jablonec a do akce jde i Baník proti Karviné. Večer pak Sparta přivítá Olomouc. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

LIVE
11Detail
LIVE
32Detail
LIVE
20Detail
LIVE
30Detail
LIVE
--Tipsport1.464.76.81Detail
LIVE
--Tipsport2.923.512.39Detail
LIVE
--Tipsport1.694.334.57Detail
LIVE
--Tipsport1.375.178.29Detail

Dukla znovu bez výhry

Liberec zvítězil nad Duklou 2:0. V prvním poločase otevřel skóre Petr Juliš, po přestávce přidal druhý gól Šimon Gabriel. Slovan i podruhé doma v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil a má sedm bodů, Pražané zůstávají se dvěma body v neúplné tabulce bez výhry.

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec - Dukla 2:0. Pálili Juliš a Gabriel, chybou pomohl gólman soupeře • iSport.cz

Zlín zvládl přestřelku

Zlín zvítězil nad Mladou Boleslaví 3:2 a už má deset získaných bodů. „Ševci“ vedli v první půli po brankách Lukáše Bartošáka a Tomáše Poznara, ještě před poločasem snížil Michal Ševčík. V 66. minutě srovnal skóre Dominik Kostka, ale o minutu později rozhodl duel střídající Matěj Koubek.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 3:2. Domácí jsou stále bez prohry, navíc vedou tabulku • iSport.cz

Další ztráta Plzně

Plzeň doma velmi nečekaně jen remizovala se Slováckem 1:1 a už podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratila body. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu, ale ve třetí minutě nastavení srovnal z penalty Michal Trávník.

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň – Slovácko 1:1. Nečekaná domácí ztráta Viktorie • iSport.cz

Za Slavii skóroval i Bořil

Slavia porazila Teplice 3:0. Pražané měli v průběhu zápasu převahu, kterou krátce po půlhodině hry po chybě v rozehrávce zúročil Lukáš Provod. Pár minut po pauze Christos Zafeiris prostřelil brankáře hostí Matouše Trmala, vzápětí se trefil i kapitán červenobílých Jan Bořil. Tepličtí navíc od 66. minuty dohrávali v desíti poté, co Dalibor Večerka zezadu sestřelil Provoda.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Teplice 3:0. Velká převaha Pražanů, hosté dohrávali v desíti • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Zlín43108:410
3Sparta32107:47
4Olomouc32103:17
5Liberec42118:67
6Karviná32014:26
7Plzeň31207:35
8Jablonec31204:25
9Teplice31024:63
10Bohemians31021:53
11Slovácko40222:42
12Dukla40221:52
13Ostrava20111:21
14Ml. Boleslav30127:91
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů