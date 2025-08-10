Předplatné

Koubkova odměna za gól? Kafe zdarma. Náš tým má sílu, říká útočník Zlína

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 3:2. Domácí jsou stále bez prohy a jdou do čela tabulky
Matěj Koubek ze Zlína v souboji s Filipem Prebslem a Martinem Králikem z Mladé Boleslavi
Hráči Zlína se radují z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi
Trenér Bronislav Červenka ze Zlína
Hráči Zlína se radují z výhry
David Pech z Mladé Boleslavi a Cletus Nombil ze Zlína
Miloš Kopečný ze Zlína a Solomon John z Mladé Boleslavi
12
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

V minisouboji trojice útočníků získal proti Mladé Boleslavi (3:2) plusové body nejen mazák Tomáš Poznar, ale také žolík Matěj Koubek (25). Právě on vystřelil Zlínu tři body, když po dlouhém autu narval balon zblízka do Mandousovy sítě. Radost z toho budou mít i v jedné zlínské kavárně. „Byli jsme s Kopcem (Milošem Kopečným) před zápasem na kafi a slíbili jsme panu majiteli, že když dá někdo z nás gól, uděláme oslavu ve stylu, jako že pijeme kávu,“ popsal nevšední reakci.

Povedla se oslava?
„Neměli jsme to úplně natrénované. Bylo to upečené v rychlosti a Kopec to trošku zkazil. (úsměv) Mohlo to vypadat, že pije nějaký alkoholický nápoj. Rád bych podotknul, že to byla káva.“

Dostanete tam teď kafe zdarma?
„Vyhlášeno bylo, že do konce sezony. Ale vzhledem k tomu, že my s Kopcem máme kávu hrozně rádi, myslím, že by se mu to prodražilo. Musíme si ještě ty podmínky upřesnit.“

Ceníte si první ligové branky v dresu Zlína?
„Každý gól je dobrej, ale tento byl o to důležitější, že byl vítězný a udržel naši šňůru neporazitelnosti. Hrozně si toho vážíme. Čert (Lukáš Černín) na mě křičel, že půlka gólu je jeho. Musím mu dát kredit, že to skvěle prodloužil.“

Vítězný gól jste dali hned poté, co soupeř vyrovnal na 2:2. Kde se to ve vás vzalo?
„Vypovídá to o síle mančaftu. O tom, jaká jsme parta a že táhneme za jeden provaz. Pak se k nám přikloní i štěstí. Zaregistrovali jsme, že třeba panu Hyskému (kouči Karviné) se náš fotbal nelíbil. Náš trenér často říká, že to musíme postavit na základech. Na týmové práci, dobré defenzivě. Pak z toho vylezou i fotbalové momenty. Nemáme tým patnácti skvěle technicky vybavených nadstandardních hráčů, ale charakter je mnohdy důležitější. Pohled na tabulku je krásný, ale musíme zůstat nohama na zemi. Jsou odehraná teprve čtyři kola.“

Zlín na špici Chance Ligy. Jak vám to zní?
„Jedním slovem? Fantazie!“

Jak snášíte boj o místo na hrotu s Poznarem a Kanuem?
„Všichni asi vnímáme, že jsme tři na jednu pozici. Konkurence je velká a pohání nás dopředu. Lhal bych, kdybych řekl, že nechci hrát furt. Když v prvních dvou kolech nenastoupím ani na minutu, nejsem s tím samozřejmě spokojený. Ale na prvním místě je vždy tým. Naprosto se respektujeme. Na šanci jsem si počkal a doufám, že jsem dokázal, že dokážu být platný.“

Hráči Mladé Boleslavi hrají hezký kombinační fotbal, ovšem zatím neúčelný. Viděl jste to ze hřiště stejně?
„Ano, byli víc na balonu. Ale my jsme byli skvěle takticky připravení. Eliminovali jsme je tak, aby nebyli nebezpeční naší brance. Každý se prezentuje nějakým stylem. Boleslav to má postavené na kombinačním fotbale, na mě někdy možná až příliš. Důležité jsou body, podle nich jste hodnocení, pohybujete se v tabulce a máte klid na práci. Nám to, co hrajeme, body přináší.“

KonecLIVE
32

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Zlín43108:410
3Sparta32107:47
4Olomouc32103:17
5Liberec42118:67
6Karviná32014:26
7Plzeň31207:35
8Jablonec31204:25
9Teplice31024:63
10Bohemians31021:53
11Slovácko40222:42
12Dukla40221:52
13Ostrava20111:21
14Ml. Boleslav30127:91
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů