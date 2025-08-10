Koubkova odměna za gól? Kafe zdarma. Náš tým má sílu, říká útočník Zlína
V minisouboji trojice útočníků získal proti Mladé Boleslavi (3:2) plusové body nejen mazák Tomáš Poznar, ale také žolík Matěj Koubek (25). Právě on vystřelil Zlínu tři body, když po dlouhém autu narval balon zblízka do Mandousovy sítě. Radost z toho budou mít i v jedné zlínské kavárně. „Byli jsme s Kopcem (Milošem Kopečným) před zápasem na kafi a slíbili jsme panu majiteli, že když dá někdo z nás gól, uděláme oslavu ve stylu, jako že pijeme kávu,“ popsal nevšední reakci.
Povedla se oslava?
„Neměli jsme to úplně natrénované. Bylo to upečené v rychlosti a Kopec to trošku zkazil. (úsměv) Mohlo to vypadat, že pije nějaký alkoholický nápoj. Rád bych podotknul, že to byla káva.“
Dostanete tam teď kafe zdarma?
„Vyhlášeno bylo, že do konce sezony. Ale vzhledem k tomu, že my s Kopcem máme kávu hrozně rádi, myslím, že by se mu to prodražilo. Musíme si ještě ty podmínky upřesnit.“
Ceníte si první ligové branky v dresu Zlína?
„Každý gól je dobrej, ale tento byl o to důležitější, že byl vítězný a udržel naši šňůru neporazitelnosti. Hrozně si toho vážíme. Čert (Lukáš Černín) na mě křičel, že půlka gólu je jeho. Musím mu dát kredit, že to skvěle prodloužil.“
Vítězný gól jste dali hned poté, co soupeř vyrovnal na 2:2. Kde se to ve vás vzalo?
„Vypovídá to o síle mančaftu. O tom, jaká jsme parta a že táhneme za jeden provaz. Pak se k nám přikloní i štěstí. Zaregistrovali jsme, že třeba panu Hyskému (kouči Karviné) se náš fotbal nelíbil. Náš trenér často říká, že to musíme postavit na základech. Na týmové práci, dobré defenzivě. Pak z toho vylezou i fotbalové momenty. Nemáme tým patnácti skvěle technicky vybavených nadstandardních hráčů, ale charakter je mnohdy důležitější. Pohled na tabulku je krásný, ale musíme zůstat nohama na zemi. Jsou odehraná teprve čtyři kola.“
Zlín na špici Chance Ligy. Jak vám to zní?
„Jedním slovem? Fantazie!“
Jak snášíte boj o místo na hrotu s Poznarem a Kanuem?
„Všichni asi vnímáme, že jsme tři na jednu pozici. Konkurence je velká a pohání nás dopředu. Lhal bych, kdybych řekl, že nechci hrát furt. Když v prvních dvou kolech nenastoupím ani na minutu, nejsem s tím samozřejmě spokojený. Ale na prvním místě je vždy tým. Naprosto se respektujeme. Na šanci jsem si počkal a doufám, že jsem dokázal, že dokážu být platný.“
Hráči Mladé Boleslavi hrají hezký kombinační fotbal, ovšem zatím neúčelný. Viděl jste to ze hřiště stejně?
„Ano, byli víc na balonu. Ale my jsme byli skvěle takticky připravení. Eliminovali jsme je tak, aby nebyli nebezpeční naší brance. Každý se prezentuje nějakým stylem. Boleslav to má postavené na kombinačním fotbale, na mě někdy možná až příliš. Důležité jsou body, podle nich jste hodnocení, pohybujete se v tabulce a máte klid na práci. Nám to, co hrajeme, body přináší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu