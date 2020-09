Luxusní »bejvák« tenisty Rosola je na prodej. Opouští úkryt před Ochotskou!

Když se mu rozpadlo manželství s Michaelou Ochotskou (35), přestěhoval se právě sem. Do bytu v pražské Libni. Teď je rozvodové útočiště tenisty Lukáše Rosola (35), ve kterém žije s třetí ženou Petrou (26), na prodej za 12,5 milionu korun.

Prohlídka s realitním makléřem v luxusním 4+kk musí vypadat asi následovně: „Zde je jedna koupelna, zde druhá, tady je obývací pokoj s dvěma replikami Davisova poháru a podívejte – takhle vypadá pracovna, kde jsou další tenisové trofeje pana majitele.“

S tím panem majitelem by to ale nebylo úplně přesné. Ač byt, jak je zřejmé z nabídky realitky, zdobí Rosolovy poháry a rodinné fotografie, tenistovi, který si v kariéře vydělal 100 milionů korun, nepatří a nikdy nepatřil. V únoru 2017, tedy ani ne tři měsíce poté, co se od Lukáše odstěhovala Ochotská, ho koupil jistý David Bauer. Bývalý třetiligový hokejista, který v Hodoníně provozuje obchod s hokejovým vybavením.

„Je to Rosolův nevlastní bratr,“ vysvětluje zdroj Blesku. Před třemi a půl lety měl moderní bejvák stát 8 milionů, takže pokud by ho tehdy Bauer skrytě koupil pro Rosola, tenista by z toho mohl mít hned dvojí užitek. Jednak odklonění peněz před dramatickým rozvodem s Ochotskou, který vzápětí následoval. A pak slušné zhodnocení, protože teď je na trhu o 4,5 milionu dráž. Tenisovou hantýrkou řečeno: Takové nehezké »prasátko«.

Proč Rosol se svou třetí manželkou Petrou byt opouští? Snad proto, že si na jaře pořídili štěně čivavy. A že s rozšiřováním rodiny nechtějí jen tak končit. „Už si podle toho začínám skládat úplně jinak všechny ty své životní priority. Věřím, že to bude během dvou tří let. Moc se těším na nové přírůstky do rodiny,“ řekl Lukáš v květnu Top Staru.