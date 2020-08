Tenisová hvězda v Praze. Wawrinku přivedlo i spojení s Plíškovou | iSport.cz

Stan Wawrinka dorazil restartovat sezonu do Prahy • Mária Rušinová/CNC

Trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka dorazil do Prahy. Stráví zde dva týdny, během nichž na dvou turnajích kategorie challenger otestuje svou formu po dlouhé zápasové pauze vynucené koronavirem. Aktuálně sedmnáctý tenista světového žebříčku se chce rozehrát na antukovou sezonu v Evropě.

Pětatřicetiletý Švýcar se na turnaji nižší kategorie představil naposledy před deseti lety v Luganu, kdy zvítězil. Stejný cíl si dává vždy, takže ani pražské turnaje nejsou výjimkou. „Ale nevím úplně, v jaké jsem formě. Po několika měsících mimo zápasy bude zajímavé vidět, jak na tom jsem. Během posledních několika týdnů jsem opravdu tvrdě a dobře trénoval,“ řekl dnes novinářům.

Rozhodl se neriskovat cestu do zámoří, takže vynechá grandslamové US Open. „Cítil jsem jako bezpečnější zůstat v Evropě. Hodlám se zúčastnit turnajů na antuce a zaměřit se pak na antukovou sezonu,“ vysvětlil. Ta by měla vyvrcholit grandslamovým Roland Garros, které bylo odloženo z jara na přelom září a října.

Pro Prahu se Wawrinka rozhodl mimo jiné proto, že viděl řadu turnajů, které se zde po uvolnění koronavirových opatření konaly a konají. „Všichni byli v bezpečí, všechno bylo pod kontrolou,“ ocenil. Jeho příjezd zařídil zejména manažer Michal Hrdlička, který se stal promotérem challengeru na Štvanici naplánovaného na příští týden. S Hrdličkovou manželkou Karolínou Plíškovou Wawrinka sdílí venezuelského trenéra Daniho Valverdua.

Do Prahy se vrací Wawrinka po třinácti letech. Naposledy zde byl při Davisově poháru 2007, kdy ho v rozhodující dvouhře baráže porazil Radek Štěpánek. Další památný duel s českými tenisty v Davis Cupu odehrál pak v roce 2013, tehdy společně s Markem Chiudinellim svedl neúspěšnou sedmihodinovou bitvu proti páru Tomáš Berdych, Lukáš Rosol. S Berdychem pak prohrál dvouhru, což Čechy poslalo do čtvrtfinále.

Wawrinka na to dodnes vzpomíná. „Pro mě ten víkend v Ženevě, kdy jsme prohráli v roce 2013, byl jeden ze zlomových momentů kariéry. Porážka s Tomášem mi pomohla k tomu být pak lepší,“ svěřil se tenista, který poté získal všechny své grandslamové trofeje i výhru v Davis Cupu.

V Praze se už stihl ve čtvrtek večer proběhnout centrem, na instagramu sdílel fotografii z Karlova mostu. „Byl to perfektní začátek mého pobytu. Jsem rád, že tady budu dva týdny a budu mít víc času si město prohlédnout,“ poznamenal čtvrtfinalista lednového Australian Open.

Jeho pradědeček pocházel ze Slezska, takže má i české kořeny. V turnajovém kolotoči ale na návštěvu vlasti svých předků nemá čas.