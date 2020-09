Jak uspět proti zrcadlu? Experti radí Malínského, Trpišovský umí překvapit

Fotbalisté Slavie nastupují na rozcvičku před zápasem play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Nicolae Stanciu při rozcvičce před zápasem play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Nástup fotbalistů Slavie a Midtjyllandu před vzájemným soubojem v play off Ligy mistrů v Edenu • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský sleduje počínání svých svěřenců v duelu play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu • Pavel Mazáč / Sport

Záložník Slavie Nicolae Stanciu střílí v utkání proti Midtjyllandu v play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Petar Musa naskočil do hry ve druhém poločase • Pavel Mazáč (Sport)

Peter Olayinka (vpravo) si plní obranné povinnosti v duelu play off Liga mistrů s Midtjyllandem • Pavel Mazáč / Sport

Doteď si skoro vždycky našla vlastní způsob, jak těžkého soupeře šokovat. Uměla si vyšlápnout i na mnohem slavnější kluby v Lize mistrů. V úterý večer proti Midtjyllandu ale poznala natvrdo vlastní medicínu, jako by se podívala do zrcadla. „Čekal bych, že v odvetě bude Slavia přímočařejší, klidně bych vsadil na Tomáše Malinského,“ nabízí bývalý obránce Jablonce, Jihlavy nebo Slovácka Jiří Krejčí nečekanou alternativu – ultra rychlé křídlo, které zatím v červenobílém dresu moc prostoru nedostává.

Asi nic nevystihuje náraz, jaký Slavia prodělala v prvním utkání proti Midtjyllandu, líp než slova obránce Vladimíra Coufala.

„Genk byl jiný soupeř, chtěl hrát víc fotbal, to nám svědčilo,“ vzpomněl nejdřív krátce na víc než rok a půl starý dvojzápas ve vyřazovací části Evropské ligy proti belgickému soupeři, který „sešívaní“ doma odkopali podobně na 0:0. A venku pak Genk totálně šokovali, nasázeli mu čtyři góly a šli do osmifinále na Sevillu... „Tohle jsou ale silní, soubojoví kluci, proti takovým je to pro nás mnohem těžší,“ hodnotil první souboj s dánským mistrem.

Krátká glosa, český mistr musel v úterý večer do velké míry polknout kus vlastní medicíny. A podle toho, jak se slávisté po utkání ošívali, chutnala jim asi jako pelyněk. Tým Briana Priskeho Pedersena poskládaný ze silových a běžeckých typů udělal z trumfů trenéra Jindřicha Trpišovského buď obyčejný talon, nebo jen standardní výbavu k dorovnání živelného soupeře. Ale nějaká výhoda červenobílých byla každopádně pryč.

I proto se domácí postupem času začali víc a víc soustředit zejména na to, aby nedostali gól. Ale vstřelit ho, na to hrál Midtjylland až příliš bezpečně a důsledně, ostatně jak je jeho dobrým zvykem. „Sešívaní“ si toho všimli, zároveň se jim před vlastní bránou začaly hromadit ošemetné útoky hostů. Riskantní projev, jaký často uplatňují, šel proto rázem stranou ve prospěch slibného výsledku do odvety. Bezbrankového kříže...

Jenže je vůbec myslitelné, že by Slavia vybrabčila Midtjylland na jeho hřišti, jako se jí to povedlo třeba v únoru 2019 v Genku? Dánové totiž víceméně pořád razí svůj velmi pragmatický přístup nehledě na místo konání zápasu a další okolnosti. Precizní defenziva, jednoduchý přechod do útoku přes kolmé míče na obrovitého útočníka Soryho Kabu.

„Ty hráči jsou elastičtí, dynamičtí, mladí, k tomu v sobě mají zakořeněnou disciplínu a řád, ale i fotbalový nadstandard. Není to tým individualit, což Slavii obecně vyhovuje a takového soupeře dřív nebo později rozebere, tohle je o maximální poctivosti. Vůbec jsem si nevšiml, že by někdo z Dánů vypustil souboj, něco vynechal,“ oceňuje Midtjylland Jiří Krejčí, bývalý obránce s více než 260 ligovými starty.

„Mrzelo mě, že Slavia nebyla v prvním zápase odvážnější, málo ve hře byli Petr Ševčík i Nicolae Stanciu, i když jen