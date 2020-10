V únoru letošního roku to bylo sedm let od chvíle, kdy zabil svou přítelkyni, modelku Reevu Steenkampovou (†30). Paralympijský běžec Oscar Pistorius (33) si za vraždu odpykává 15 let ve vězení. Podle slov jeho právníka nyní prahne víc po odpuštění od rodiny oběti než po podmínečném propuštění.

Pistorius na svatého Valentýna v roce 2013 zastřelil Reevu přes dveře, protože se domníval, že jde o zloděje. Bál se, že bez svých protéz bude bezbranný. Oscar se totiž narodil s vrozenou vadou dolních končetin, a když mu byl jeden rok, podstoupil amputaci nohou pod koleny.

Soud ho ale uznal vinným a poslal za mříže. V něm ho navštěvuje jeho právník Bill Schröder, který nyní potvrdil, že se Pistorius obrátil k Bohu a žádá o odpuštění od rodiny Steenkampových. „To je to, co opravdu chce. Řekl jsem mu, že kdyby zabil mou dceru, pochybuji, že bych mu odpustil. On se ale o odpuštění zajímá víc než o to, aby se na podmínku dostal ven,“ řekl Schröder.