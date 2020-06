Theophilos by mohl dostat parťáka, o šanci si říká Lucky Valentine | iSport.cz

Dostihový klub iSport-Váňa by se mohl rozšířit o dalšího koně. K desetiletému Theophilovi, který se na podzim blýsknul fantastickým vítězstvím ve Velké pardubické steeplechase se Slavia pojišťovnou, by se mohl přidat tříletý Lucky Valentine.

Tříletý valach by měl dostihovou premiéru absolvovat v sobotu v Praze Velké Chuchli, je na přihlášce do roviny čtvrté kategorie na 2200 metrů. Přihlášeno je 22 koní, startovní listina ještě není definitivní. Pokud se Lucky Valentine do dostihu vejde a poběží, bude to v zelenobílých barvách DK iSport-Váňa.

„Je to pro něho dostih na zkoušku,“ říká trenér Josef Váňa. „Vidím v něm nadějného koně, výhledově na překážky. Pokud se osvědčí, může za naši stáj běhat.“

Valentýn, jak se nadějnému koni přezdívá díky jménu a narození v den svatého Valentýna (14. února), byl odchován v hřebčíně soukromého chovatele Eduarda Kubíčka ve Střelicích. Jeho otcem je irský hřebec Calming Influence, matkou uznávaná klisna Lymondka. Ta ve své kariéře odběhla sedm rovinových (5. místo v Oaks 2010) a šest překážkových dostihů. Nad překážkami vyhrála jednou, v roce 2011 v Pardubicích. Shodou okolností byl tehdy v jejím sedle žokej Josef Bartoš, který s Theophilem vyhrál Velkou pardubickou.

Základy nabíral Lucky Valentine jako dvouletý u Váňů v Bohuslavi, pak se přesunul do tréninku Jana Havlíčka na Valašsko. Na rozdíl od svéhlavého Theophila, který byl v začátcích hodně divoký a nevyzpytatelný, má podle ošetřovatelů a pracovních jezdců milou a přátelskou povahu. Pokud hnědák v sobotu ve Velké Chuchli uspěje, přesune se do Váňových stájí. A stal by se druhým koněm syndikátu DK iSport-Váňa. I díky tomu, že počet členů vzrostl oproti loňsku přibližně dvojnásobně. Do otevřeného projektu už je zapojeno zhruba 250 lidí (více informací na www.dkfans.cz)

V současné době stále není možné sledovat dostihy z ochozů, pořád platí omezený počtu účastníků. Nicméně sobotní dostihy z Velké Chuchle bude možné sledovat na streamu EquiTV.cz.