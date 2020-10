Udržet na uzdě osmnáct na závod nadržených koní a jejich žokeje je pořádná fuška! Startérka Velké pardubické Soňa Froňková (48) se o tom na vlastní kůži přesvědčila v neděli, kdy začátek nejsledovanějšího tuzemského dostihu sezony až přehnaně oddalovala. Nažhavené »stádo« nakonec pustila vstříc Taxisu, aniž by všichni byli v ideální pozici. Nejlepší český žokej současnosti Josef Bartoš (39) ji nešetřil!

Opakování startu vzbudilo u koňáků rozpaky. Ve vyspělé dostihové Evropě by se s odmáváním bezmála sedmikilometrové steeplechase tak neotálelo. Zvířatům ani jezdcům to před extrémním skokem na pohodě nepřidalo. Naopak. I to mohlo v tragédii na věhlasné překážce sehrát roli.

Kritickou situaci později podtrhl fakt, že hned deset žokejů dostalo od dostihové komise za nekázeň na startu pokutu 500 korun. „Asi si myslí, že je velitelka vesmíru,“ čertil se na svém facebookovém profilu Bartoš na adresu Froňkové.

Šampion, který si nedávno kuriózně poranil koleno při tzv. »Dettori jumpu« (vítězný seskok ze hřbetu koně, který proslavila legenda dostihového sportu Frankie Dettori), ví, o čem mluví. Velkou pardubickou vyhrál už třikrát. Dvakrát ale opustil slavné kolbiště jako zpráskaný pes.

Naposledy před dvěma lety, kdy zahynul jeho Vicody, předposlední oběť skoku smrti. Na obávanou překážku nešel s dostatečným respektem, málo se odrazil a v příkopu za živým plotem si zlomil levou nohu. Statečně pak ještě odkulhal k následující »irské lavici«, kde lehnul, to už byl jeho jezdec za Taxisem dávno v bezvědomí.

V roce 2014 putoval po pádu na Taxisu se zlomeným nosem do nemocnice. Až tam přišel po dlouhých minutých ke smyslům. Krásná kobylka Zulejka tehdy před skokem dostala strach, místo odrazu křovím proběhla a jáma za ním jí srazila vaz! Byl to navlas stejný smrtelný karambol, který se stal letos osudný hnědákovi Sottoventovi.

Čí jsou vlastně strašlivé karamboly chybou. Žokejů, nebo koní? „Odraz záleží na koníkovi. I když mu poručíte, aby se odrazil, on si to někdy udělá po svém. V poli dvaceti koní na Taxisu máte vedle sebe soupeře, kteří odskok mohou ovlivnit,“ vyprávěl Bartoš v roce 2018 pro DVTV.

Na Taxis najížděl už sedmnáctkrát. Ví, jak se přes něj bezpečně dostat. „Kůň musí skočit šest a půl, sedm metrů daleko, aby to bylo bezproblémové. A taky musí nabrat správnou kolmici skoku, automaticky pak v pohodě za překážku doplachtí,“ popsal rodák z České Lípy.