Bartoš kvůli blbině přijde o Velkou pardubickou: Pan Váňa mě nepochválil

Vítězný kůň loňské Velké pardubické nemá deset dní před pokusem o obhajobu koho do sedla. Theophilos zůstal bez svého tradičního jezdce Josefa Bartoše, který si o víkendu při euforickém skoku ze sedla poranil koleno , musel na operaci a český překážkový hit nestihne. „Do Velké to nebude,“ povzdechl si Bartoš.

Slavný Frankie Dettori má v Ascotu sochu ve své legendární vítězné póze. Seskočit přímo ze sedla a dopadnout na nohy. Když to ale podle něj zkoušel v neděli v Meranu Josef Bartoš, na zemi mu křuplo v koleni. A jak se ukázalo, krachly také naděje na další triumf ve Velké pardubické. Trenér Josef Váňa tak pro Theophila musí shánět náhradu.

Jak jste na tom?

„Operace dopadla dobře, měl jsem tam úlomek chrupavky, pan doktor se divil, že to je takhle rozbité, je tam natržený meniskus. Takže to vyčistili, vyndali mi úlomek, teď to musím zase rozcvičit a dostat se do formy. Ale do Velké to nebude... To už je jisté, je za deset dní, tohle vypadá na tři týdny...“

Užil jste si aspoň trochu tu euforii z dalšího triumfu v Gran Premio?

„Bylo to supr do té chvíle. Pak mi v tom louplo. Pocit v té vteřině byl hodně špatnej, protože jsem věděl, že je zle...“

Zavoláme někoho zvenku „Musíme počkat, jestli Pardubická vůbec bude, pak to budeme řešit. Musíme zavolat někoho z venku. Mluvili jsme s Jamesem Reveley, ale záleží, jaké koně budou přihlášení v Auteuil, jestli nebude jezdit tam. Myslím, že na takového koně by náš Pepča přemluvil Raffaele Romana. Já teď ale hlavně řeším, co s Velkou pardubickou. Do kina může pět set lidí, my máme areál na padesát kin a může tam sto třicet lidí? To je nesmysl. Chci o tom jednat s Milanem Hniličkou, uvidíme, co na to řekne.“ Josef Váňa o tom, kdo by mohl nahradit Josefa Bartoše v sedle Theophila

Bolí to teď hodně?

„Po operaci je to čerstvé, nějaké bolesti jsou. Ale není to takové, jako když jsem měl páteř nebo plíci. Holt jsem to oslavil tím skokem. Dopadlo to, jak to dopadlo. Nedá se nic dělat. Stejně se to vzít zpátky nedá, takže z toho nebudu dělat žádné závěry. Skákat už takhle asi nebudu... Předtím jsem taky párkrát skočil a nikdy nic. Teď jsem doskočil, prasklo mi v tom, nevím, jestli mi podklouzla noha... Je pravda, že jsem měl půjčené boty. Svoje jsem zapomněl doma, když jsem jel na závodiště. Možná i proto mi v koleni při dopadu tak louplo...“

Co vám řekl stájový šéf Josef Váňa?

„No, tak samozřejmě mě nepochválil. Jinak to moc nekomentoval. Myslím, že paní Váňová byla naštvaná víc... Nadšení nebyli, zpátky už se to nevezme, co se dá dělat. Aspoň mi pan Váňa pomohl dostat se do Plzně a přivezl mi wobenzymy. Otoky jdou dolů.“

Co teď bude s Theophilem?

„Pokud by ho jel Čenda (Jan) Odložil, který ho zná, tak to asi není problém. Pan Váňa mluvil o Jamesi Reveleym, top žokeji z Francie. To pro koně nebude žádná ztráta, pokud si na něj sedne James. Náhrada tam je, tak snad to dobře dopadne a dopadnou co nejlíp. Samozřejmě budu fandit. Těším se na Pardubickou i jako divák. Je to takový náš svátek, i když letos bez diváků si to trošku nedovedu představit, jak to bude vypadat.“

V jaké je Theophilos formě?

„Právě, že je to dobrý... Je nabitej. Má v sobě spoustu energie, úplně z něj srší. I jsem si s ním zaskákal, moc se mi líbil. Poslední dostih mu nic neudělal, byl po něm v pohodě hodně rychle. Teď udělal všechnu práci, co se dělá před Pardubickou. Je připravený na sto procent. Opravdu se cítí dobře. Když jsem na něj sednul, bylo to cítit. Hází zadkem, točí ocasem, jenom čeká, kdy vybuchnout.“

Pro vás o to větší škoda, co?

„No... Pro mě velká škoda, co k tomu říct. Samozřejmě jsou i horší věci, není to zase tak vážné zranění, abych nejezdil nějakou dobu. Jedem dál a hotovo.“