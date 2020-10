Vypadá to jako děsná bžunda, šesti pilotům na ruské Rallye Pskov ale do smíchu nebylo. Tady šlo totiž o život! Křoviska za levotočivou zákrutou se během pár vteřin stala vrakovištěm.

Zubatá kroužila nad apokalyptickou zatáčkou, jež jezdce vynášela do pangejtu. Kotrmelce, skřípání brzd, muchlání plechů. Ti fanoušci se s mobily v ruce chytali za hlavu. První předjezdec si ustlal v lese, druhý div nenarazil do prvého, třetí »dotancoval« na kapotu druhého, čtvrtý prokličkoval místem jako zajíc, ale nakonec ani on svůj koráb neukočíroval.

To už nešťastníci umístili do kritického místa výstražný trojúhelník. Všechno marný. Když havaroval pátý vůz, ostatní běželi na pomoc, no nejhorší se na první pohled jevila bouračka šestého z odvážných. Nad všemi tentokrát létali andělé, podle ruských zdrojů se tahle šlamastika jako zázrakem obešla bez zranění.