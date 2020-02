Utekl od bouračky, teď zachraňuje Pardubice. Ruský pohled: Musel jít | iSport.cz

Na jedné straně vidíte velkou radost. Pardubice jásají, že získaly do svých služeb hráče, který má za sebou přes 400 utkání v KHL. Stěpan Zacharčuk už za Dynamo odehrál tři zápasy. Druhá věc ovšem je, že doma v Rusku stále řeší dopravní nehodu, od které měl podle tamních médií utéci.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo se Stěpanem domluvit, pevně věřím, že nám pomůže. Angažmá se zdařilo jen díky tomu, že mu v Rusku vypověděli smlouvu na základě toho, že byl účastníkem dopravní nehody,“ hlásil na pardubickém webu člen představenstva Dušan Salfický.

V Rusku z dopravní nehody takovou radost nemají. „To, co udělal, se neslučuje s morálními zásadami našeho klubu,“ pravil ředitel Nižněkamsku Igor Laironov (nejde o bývalého slavného hokejistu) pro sport-express.ru.

O co šlo? Ze silnice si auto Stěpana Zacharčuka udělalo, podle dostupného videoznánamu, za plného provozu tankodrom. Jeho vůz řádil mimo silnici. Když se na ni vracel, naboural několik vozidel, pak ujel a řidič z něj utekl. Kapitán Nižněkamsku byl následně obviněn, že řídil on. „Je zjevné, že ve střízlivém stavu by toho člověk nebyl schopen,“ komentoval celou událost svědek pro server sport.ru.

VIDEO | Záznam Zacharčukovy dopravní nehody

Malér bývalé hvězdy Nižněkamsku se v Rusku řeší už 14 dní. „V téhle sezoně si už doma nezahraje, přestupy jsou uzavřené. Bude muset začít znovu od dalšího ročníku a pokračovat v kariéře. Nebude ale záležet jenom na něm. V každém případě padl ale stín na něj i na celý klub,“ uvedl například pro sport.ru bývalý reprezentant a obránce Nižněkamsku Alexandr Guskov.

„Stala se nehoda, klub se mnou ukončil kontrakt a já trest přijal. Nehody se stávají, důležité je se ze všeho poučit, aby se nic podobného neopakovalo,“ řekl Zacharčuk pro pardubický web.

Redaktor listu Sport-express nadhodil Larionovovi, že oficiálně nebyl žádný přímý důkaz proti obránci zveřejněn. Takže co všechno smazat a odpustit průšvih? „Jestli si dobře vzpomínáte, vzali jsme si určitý čas, abychom všechny okolnosti případu prošli. No a ve výsledku bylo jasné, že se Zacharčuk nechoval tak, jak bychom chtěli, aby hráč našeho týmu vystupoval. Smlouvu jsme ukončili vzájemnou dohodou,“ opáčil šéf klubu.

Nižněkamsk, který bojuje o play off, kauza jeho kapitána hodně pálila. „Fanoušci se vedení klubu ptali, co se stalo. Pokud by se postupně objevily další informace a my nic neudělali, negativní odezva by proti klubu byla velká. To byla potřeba zastavit. Pro každého z nás, tedy i pro naše hokejisty, platí nějaká pravidla,“ vysvětlit Larionov, proč propustil kapitána. „Jsme lidé, chybujeme. V tuhle chvíli jsme ale postupovali zkrátka rozumně,“ dodal.

Server Tatar-inform navíc zmiňuje, že Zacharčuk měl problémy s dodržováním životosprávy už dříve. To taky měl být hlavní důvod, proč skončila jeho úspěšná kariéra v Kazani, kde působil v letech 2009-2017 a jednou vyhrál KHL. Mocný klub se s ním rozešel v rozjeté sezoně po několika incidentech, kdy jeho brutální fauly řešila disciplinární komise. Zacharčuk měl problém najít práci. Během tří let pak vystřídal v Rusku čtyři kluby, v KHL hrál za Novgorod, Vladivostok a Nižněkamsk, ve VHL za Samaru. Pardubice jsou pátou štací po odchodu z Kazaně.

