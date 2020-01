Trápení Vítkové pokračuje. Do SP nechci, nebylo by to fér, řekla po pokusu | iSport.cz

Vítková měla velké problémy s dýcháním už v letní přípravě. Na úvodní podnik sezony do Östersundu odjela, ale ve sprintu se jí nedařilo a vytrvalostní závod musela vzdát, protože se kvůli obrovské únavě ocitla na pokraji kolapsu. Pak si dopřála pauzu a až po Vánocích začala znovu individuálně trénovat.

V sobotu 11. ledna svou formu otestovala při závodě Českého poháru. Zjistila, že se situace příliš nezlepšila. „Už při rozjíždění jsem cítila, že to není ideální, ale stále jsem doufala. V průběhu prvního kola se mé obavy bohužel naplnily. V mém výkonu nebyl ani kousek dynamiky, vůbec jsem nebyla schopna udělat něco s tempem, zrychlit. Jako bych celý závod odjela se zařazenou trojkou. K maximálnímu výkonu jsem se ani nepřiblížila, ale přitom jsem se brzy unavila,“ uvedla na webu biatlonového svazu.

Do reprezentačního týmu se proto zatím vracet nehodlá. „V tomhle stavu do Světového poháru opravdu nechci. Nemělo by to smysl, ani by to nebylo fér vůči týmu,“ poznamenala se slzami v očích zkušená biatlonistka.

Zůstává tak v režimu individuální přípravy. „Veroniku stále sledujeme jak po stránce medicínské, tak sportovní. Hledáme řešení, jak jí pomoci,“ uvedl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. Mistrovství světa v Anterselvě začne 13. února.