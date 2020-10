Šéf Oktagonu Novotný: Je to bojkot rozumu! Turnaj bude třeba na Měsíci

Turnaj Oktagon 17 se měl uskutečnit v sobotu 17. října v brněnské Zoner Bobyhall samozřejmě bez diváků a vydělat na placených přenosech. Organizátoři všechna předchozí nastavená pravidla dodržovali, takže věřili, že se jich nová opatření týkat nebudou. A dostanou výjimku. Zatím ale Oktagon MMA nebyl vyřazen ze zákazu pořádání sportovních soutěží.

„Pravidla jsou naprosto nesmyslná. Nejdřív mají aquaparky výjimky, když předtím byl strach z šíření kapének… A teď profesionální sportovci a organizace, které investují miliony do přípravy a do své ochrany, aby splnili vše, co se po nich chtělo, mají trpět za to, že se někomu nechce trochu se zamyslet,“ zlobil se promotér Ondřej Novotný. „Je to absolutní bojkot rozumu a ignorace obrovské skupiny lidí, která dělá maximum pro to, aby si zachovala živobytí bez toho, že by tím stát jakkoliv zatěžovala.“

Organizátoři se přesto nevzdávají. Odložení nepřichází do úvahy. „Jsme připraveni na nejhorší. Ale věříme v nejlepší,“ komentoval situaci český šéf Oktagonu. Zároveň přiznal, že mají pro realizaci turnaje připravena i náhradní řešení: plán B je Slovensko, plán C Rakousko. „Jestli turnaj bude? A já říkám bude! Počítám, že jak řekl ministr – výjimka na velké mezinárodní akce je naše,“ pokračoval Novotný na Twitteru. „A i kdyby to náhodou změnil, tak bude. Třeba v bublině na Měsíci, ale bude! Uděláme to pro naše bojovníky, spolupracovníky a fanoušky.“

Podobnou situaci zažil Oktagon MMA letos v březnu, kdy tři dny před vyprodaným turnajem v Ostravě musel akci zrušit. Do Ostravar areny se přitom chystalo 12 000 fanoušků. Podle Novotného to znamenalo zhruba 12 milionů korun jenom ve vstupenkách. „A náklady na pořádání jsou vždy minimálně poloviční,“ prozradil dále v pořadu Interview na CNN Prima News.

Největší česko-slovenská organizace bojových sportů pak v půli května přišla s unikátním projektem s názvem Underground. Sedm turnajů podle speciálních pravidel upřednostňujících boj v postoji. „Nacpali jsme do toho dvanáct milionů za devět týdnů a živili jsme tím plus minus tři sta lidí,“ připomněl Novotný. „A na pay-per-view (placený stream) se nám tato částka za sedm turnajů zhruba vrátila. Aby to bylo na velké jásání, tak by si to muselo koupit padesát šedesát tisíc lidí.“

Nadcházející galavečer v Brně je navíc mimořádně očekávanou událostí také proto, že se má do klece po jedenácti měsících vrátit Karlos Vémola, jehož soupeřem bude Nor Thomas Robertsen. Český Terminátor ale přiznává, že mu stávající okolnosti nejsou po chuti. „Zápasit chci. To, že se neví, kde to bude, není příjemný,“ říká populární bijec. A to není jediný problém. Od pátku se zamkly gymy, takže bojovníci řeší, kde pokračovat v přípravě. „Všechny nejnutnější taktické, sparingové a kardio záležitosti už jsem naštěstí absolvoval,“ vysvětluje Pavel Salčák, který by měl nastoupit v prvním duelu večera proti Petru Bartoňkovi. „Budu ladit váhu a krátké tréninky do rychlosti. Ty budu absolvovat buď venku, nebo v provizorních prostorech.“