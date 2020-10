Je v čele českého fotbalu, o kterém všichni vědí, že je skrz naskrz prolezlý špínou. Předseda FAČR Martin Malík (50) ale působí jako mimozemšťan, kterého současná úplatkářská kauza okolo Romana Berbra (66) totálně zaskočila…

Všechno je zalité sluncem, jen ta malá aférka to trošku kazí. Tak zřejmě vidí stav tuzemské kopané její šéf Martin Malík. Když si totiž po úterním jednání výkonného výboru FAČR sumíroval své působení v roli předsedy, znělo to jako hodně špatný vtip.

„Přicházel jsem před třemi lety poté, co propukla dotační kauza. Mým úkolem bylo prostředí zklidnit a zajistit kontinuální financování českého fotbalu. Domnívám se, že se vše podařilo celkem naplnit. Celá řada věcí se povedla. Pak ale propukla současná kauza…“ pověděl Malík, jako by počínání Berbra a jeho kumpánů mělo být nějaký blesk z čistého nebe.

Na ne zrovna nejčistší praktiky bývalého rozvědčíka StB přitom dlouhodobě upozorňuje kromě veřejnosti i několik elitních rozhodčích, kteří se Berbrovi nebáli postavit. Soud s ním vyhrál třeba sudí Libor Kovařík, který podrobně popsal, jak si »náčelník« upevňoval moc.

„Velká část rozhodčích má na fotbal navázanou svou finanční existenci. Zcela pochopitelně nechtějí o tento zdroj přijít. A je to Roman Berbr, kdo rozhoduje o tom, jestli a jak dlouho ho budou mít. Proto někteří rozhodčí udělají cokoliv, aby se na listině rozhodčích udrželi,“ řekl Kovařík deníku Sport už v roce 2015.

Pět let poté je tu ale šéf celého fotbalu, který dělá, jako by o ničem ani netušil! A nebýt nedávné policejní razie, po níž je kromě Berbra obviněno dalších 19 lidí, Malík by asi dál jen chválil a chválil…

