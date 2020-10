Babišův člověk i strýc fotbalisty. Kdo je muž navržený do komise rozhodčích?

Nejdříve to nejaktuálnější: právě v těchto dnech střídají Jana Zahradníčka, druhého náměstka pro Olomoucký kraj, o kterém se na Hané říká, že se jako jedna z důležitých osob Andreje Babiše před čtyřmi roky zasloužil o posun Ladislava Oklešťka do funkce hejtmana, spolu s dalšími zástupci hnutí ANO lidé z nové trojkoalice.

Takže o jeden džob pro Zahradníčka méně. I tak jich však šedesátiletému fanouškovi Bayernu a Chelsea zůstává dost.

Již deset roků je starostou Medlova, ani ne dvoutisícové obce poblíž Uničova. Tam třetiligovému celku šéfuje Pavel Nezval, člen Výkonného výboru a předseda Řídící komise pro Moravu, kde dělá sudím předsedu Zahradníček.

A právě Nezval jej nyní oslovil, aby rozhodčí zastřešoval i v ligové komisi.

„Ti dva jsou v symbióze,“ říká zdroj iSport.cz z moravského zákulisí, jenž si nepřeje být jmenován, a potvrzuje známou věc, že fotbal na Olomoucku má dvě větve, které jdou proti sobě: „Je tam vyložená antipatie: tzv. uničovská klika vs. bafuňáři z Olomouce, za což může i netečný místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal, který nedělá nic pro to, aby se situace urovnala.“

Šéfem tamního krajského i okresního fotbalového svazu je Stanislav Kaláb (69), o kterém se dlouhodobě tvrdí, že patří mezi staré struktury, které s Romanem Berbrem na rozdíl od Nezvala nikdy problém neměly.

Navíc je tady ještě jedna čerstvá záležitost, která vztahy nijak neurovnala, naopak je kvůli nedomyšlenému postoji předsedy FAČR Martina Malíka ještě vyostřila.

V říjnových senátních volbách totiž – nakonec neúspěšně – kandidoval jak Kaláb (SPD), tak Zahradníček (ANO), tedy dvě tváře asociace. A Malík, byť mu to nedovolují Stanovy ani Disciplinární řád FAČR, ve volebním spotu veřejně podpořil jen jednoho z nich: Kalába.

„Já znám Standu Kalába celou řadu let díky jeho práci pro fotbalovou asociaci. Musím říct, že jsem ho poznal jako férového, normálního chlapa, a jsem bytostně přesvědčen, že takovéto lidi potřebujeme v Senátu,“ popisuje Malík ve videu, kde Kalába chválí i Jiří Kubíček, někdejší moravský místopředseda ČMFS či dlouholetý sportovní ředitel Sigmy.

Tento olomoucký klub hraje u Zahradníčka ještě jednu důležitou roli, a nejde o to, že v současném kádru figuruje jeho synovec Tomáš, sedmadvacetileté křídlo se 115 ligovými starty.

Portál iSport.cz má k dispozici dopis z roku 2009, ve kterém si Sigma stěžuje na to, že byl tehdy Zahradníček navržen do ligové Komise rozhodčích, aniž by se to projednávalo se zástupci Výkonného výboru z řad profesionálních klubů.

Funkcionářům z Androva stadionu se nelíbilo, že Zahradníček byl členem KR už v ročníku 2006/07, který byl dle jejich slov neregulérní z důvodu skandálních poškození klubu ve třinácti utkáních.

„A pan Zahradníček na tom měl nezanedbatelný podíl,“ píše se v dokumentu. „Bohužel osobní vazby, které přežívají mezi ním a některými moravskými členy opět překonaly zájmy profesionálních klubů na shodě ve jménech a respektovaném odborníkovi.“

Nyní zřejmě Zahradníček, jenž je rovněž členem Pravidlové komise FAČR, dostane příležitost přesvědčit znovu. Nejen Olomouc.