FAČR zvolí vládu po Berbrovi na jaře. Kdo bude (zatím) nasazovat sudí?

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích. • Aktu.cz

Při distančním zasedání schválil výkonný výbor několik zásadních věcí. Nová vláda nad českým fotbalem vzejde až z řádné valné hromady, které se uskuteční na jaře. Od ledna do března 2021 nejdřív proběhnou volby do okresních a krajských fotbalových svazů, jejich čelní představitelé mají z pozice delegátů zásadní vliv na složení nového vedení.

Po zadržení Romana Berbra a jeho rezignaci stávající předseda Martin Malík naznačoval, aby se svolala mimořádná valná homada na dřívější termín. S tím ale nesouhlasila moravská strana, jejíž členové ve výkonném výboru nejspíš přesvědčili zbylé členy, aby se nové vedení českého fotbalu zvolilo až poté, co proběhnou volby do krajských a okresních vedení.

„Největší podíl viny má na sobě vedení FAČR a potažmo celý výkonný výbor. V roce 2021 bude volební valná hromada. Myslím, že místo rezignací by měl jasně zaznít pevný a co nejbližší možný termín dle Stanov,“ uvedl pro Sport Pavel Nezval, předseda Řídící komise pro Moravu.

Důležité je i složení nové komise rozhodčích. „Výkonný výbor schválil mechanismus fungování provizorní skupiny tří fyzických osob, které budou nasazovat rozhodčí a delegáty při restartu utkání profesionálních soutěží. Jedna osoba bude nominována do této skupiny za FAČR, další za LFA (Ligovou fotbalovou asociaci) a třetí jméno bude společnou nominací LFA a FAČR,“ sdělil FAČR ve svém komuniké z pondělního zasedání.

Konkrétní obsazení by mělo být známé do pondělí 2. listopadu. Komise rozhodčích je nutná k tomu, aby se mohly rozběhnout profesionální soutěže, tedy první a druhá liga. Nejvyšší FORTUNA:LIGA by se za ideálních okolností mohla spustit druhý listopadový víkend. Amatérské soutěže od třetí ligy niž byly z rozhodnutí výboru pro rok 2020 přerušeny.

V provizorní trojici by měl být za Ligovou fotbalovou asociaci stávající člen Tomáš Bárta, skloňovalo se i jméno bývalého rozhodčího Radka Příhody. Ten ale nabídku podle informací Sportu odmítl, což už naznačoval ve svém dřívějším vyjádření.

„Oficiálně mě zatím nikdo v souvislosti s angažmá v komisi rozhodčích neoslovil. Pokud by nicméně Tomáš Bárta, který coby zástupce LFA v současné komisi jako jediný zůstal, potřeboval jakoukoliv odbornou radu, jsem připravený mu jí samozřejmě poskytnout. Jinak si popravdě nyní moc nedokážu představit spolupráci se současným výkonným výborem FAČR. A tím nemyslím zástupce profesionálního fotbalu,“ sdělil.

Dalším možným společným kandidátem byl bývalý delegát Emil Ubias, ten ale stejně jako Příhoda členství nepřijal. Za FAČR by měl být kandidátem současný člen pravidlové komise Jan Zahradníček.

Původní výkonný výbor měl dvanáct členů, po rezignaci Romana Berbra a Dagmar Damkové se počet snížil na současných deset.

