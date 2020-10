Berbrův oponent: Jediný jsem si s ním vykal. Chce vysvětlit finanční toky

Zkušený funkcionář se před mocným Romanem Berbrem neohýbal. Po celou dobu si Pavel Nezval ve výkonném výboru držel tvář, ze své činnosti ve vrcholném fotbalovém orgánu má však smíšené pocity. Vadily mu mimo jiné podivné finanční machinace. „Berbr nesdílel můj názor, že fotbal se hraje hlavně v klubech,“ popisuje v rozhovoru pro iSport.cz.

Jak nahlížíte na kauzu kolem Romana Berbra?

„Je potřeba se na to dívat dvěma pohledy. Ten první velmi správně nastínil bývalý dlouholetý generální sekretář asociace Rudolf Řepka. Je to šance, ale záleží na zástupcích klubů, kteří se zúčastňují valných hromad na těch nejnižších stupních, tedy na okresech. Musí si zvolit takové výkonné výbory, které budou zastávat jejich fotbalové názory.“

Co ten druhý pohled?

„Tím je znovu velmi špatný náhled celé společnosti na fotbal.“

Vnímáte už první důsledky toho, co se v pátek šestnáctého října stalo?

„Třeba u nás v kraji, kde Stanislav Kaláb (člen výkonného výboru KFS Olomouc a komise pro regionální fotbal), velký zastánce pana Berbra, oznámil, že již nebude kandidovat. Bohužel jeho místopředseda Ondroušek totéž neučinil, přestože od roku 2018 na valných hromadách oba hlasovali proti moravským zájmům.“

Jaký máte pocit z posledního jednání výkonného výboru, na němž byla rozpuštěna Chovancova komise rozhodčích?

„Jako jediný rozporný bod vnímám, jestli se má FAČR přihlásit do trestního řízení jako poškozená strana. Myslím, že pokud na kraj tyto peníze přišly z FAČR a byly vyúčtovány na neexistující školení, jak jsme se dozvěděli z médií, jsme jednoznačně poškozenou stranou.“

Jak jste vycházel s Berbrem?

„Jako jediný jsem si s ním vykal. Choval se ke mně korektně, i já k němu. On nesdílel můj názor, že fotbal se hraje hlavně v klubech. Prosazoval ideu, že se rozhoduje na sekretariátech okresů a krajů. Do výkonného výboru si nechal navolit své loajální kolegy z Čech. Smutnější situace je u našich dvou moravských zástupců.“

Máte na mysli Pavla Brímuse a Karla Kulu.

,Pan Brímus navrhl změnu stanov a navýšení výkonného výboru o jednoho člena za okresy a kraje z Čech. On i pan Kula byli při důležitých rozhodováních vždy na straně českého místopředsedy. Změna postojů u našich členů je patrná z nynějších mediálních výstupů pana Brímuse, který se před fotbalovou veřejností zesměšnil. Bohužel, čekal jsem to. V minulosti neměl s fotbalem nic

společného, je bývalý házenkář.“

Tušil jste, co se děje v ČFL a českých divizích?

„O dění v těch soutěžích se navykládala spoustu příběhů. Kde je pravda, to ví jen zúčastnění. Kluby na Moravě, které mám v gesci, se pravidelně scházejí. Diskutujeme o problémech, samozřejmě se probírají i rozhodčí. Myslím, že soutěže na Moravě jsou až na drobné výjimky v dobré kondici i na společenské úrovni.“

Měl by rezignovat i předseda Martin Malík?

„K rezignaci jsem ho nevyzýval. Bezvládí by nikomu, ani ničemu, nepomohlo. Ovšem spousta funkcionářů byla rozčarována jeho výrokem, že jsme vinni všichni. Největší podíl viny má na sobě vedení FAČR a potažmo celý výkonný výbor. V roce 2021 bude volební valná hromada. Myslím, že místo rezignací by měl jasně zaznít pevný a co nejbližší možný termín dle Stanov.“

Jaký pocit máte ze své práce ve VV? Přijde vám konstruktivní?

„Mám smíšené pocity. Dbal jsem na to, aby naše kluby dostaly plný informační servis. Na jednání jsem se vždy pečlivě připravoval, materiály jsem konzultoval. Vždy po úterním výkonném výboru bylo ve středu zasedání ŘKM. (Řídící komise pro Moravu) Bohužel některé předpisy byly na VV účelově ohýbány.“

Příklad?

„Soutěžní řád, který mluví o povinnostech mít mládežnická mužstva. Z kontrolní zprávy inženýra Šimka za období 2016-2018 nebyly na české straně vymáhány kompenzační poplatky zhruba dva miliony korun, tudíž došlo k finančnímu poškození FAČR. Vedení i sekretariát to mlčky přecházely.“

Vidíte světlo na konci tunelu?

„Snad se po okresních a krajských valných hromadách fotbalové slunce rozsvítí.“

