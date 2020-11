Šíbr Berbr úřaduje za mřížemi: Stáhnul žalobu na rozhodčího!

Co s dlouhou chvílí v cele, když lepení pytlíků a draní peří už není v repertoáru šatlavy a šachové figurky se z mazlavého komisárku dělat nedají? Bývalý agent komunistické StB tam úřaduje.

Uzurpátor moci nad českou kopanou Roman Berbr (66) je obviněný z korupce a zpronevěry. Od 18. října sedí ve vyšetřovací vazbě, do níž ho uvrhnul soud. Instituce, před kterou poslal kritiky mafiánských móresů, jimiž z funkce místopředsedy vládl svazu a rozhodčím.

Berbr a jeho manželka Dagmar Damková (45) pohnali před taláry sudí i věhlasného internacionála Vízka. Pár B+D pře prohrával, byť některé hnal až k Ústavnímu soudu. A teď najednou bác! Berbr zpoza mříží stáhnul žalobu na někdejšího arbitra Libora Kovaříka (44), po němž chtěl 800 tisíc korun a omluvu. „Je to pravda a myslím si, že to udělal proto, že je ve vězení. Jiný důvod mě nenapadá,“ pověděl Blesku Kovařík. Že by tím kujón Berbr sbíral u justice »body« pro další vývoj monstrózní aféry?

„Nevím, jak kauza Romana Berbra dopadne, ale věřím, že to fotbalu pomůže. Došlo na moje slova a slova kluků, které za kritiku také zažaloval. Říkal jsem už dávno, že člověk, který byl v StB, nemá ve vedení fotbalu co dělat minimálně z etických důvodů,“ připojil Libor Kovařík. Má tu skoro pětiletou tahanici přelíčení a dovolání v soudních síních za sebou. Na to samé čeká dalších čtveřice mužů, kteří se Berbra také nebáli.

Tyhle pár Berbr&Damková zažaloval

♦ Bývalého rozhodčího Libora Kovaříka (44) o 800 tisíc korun a omluvu. Žaloba byla stažena.

♦ Internacionála Ladislava Vízka (66) o 100 tisíc korun a omluvu. K přelíčení dosud nedošlo.

♦ Někdejšího sudího Antonín Kordulu (51) o omluvu. Všechna tři dosavadní stání vyhrál Kordula.

♦ Bývalého rozhodčího Radka Kociána (42) o omluvu. Kocián spor v první instanci vyhrál.

♦ Někdejšího sudího Tomáš Kovaříka (42) o omluvu. Kovaříkovi dal Městský soud v Praze soud za pravdu loni v říjnu.