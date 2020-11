Na olympiádě v Pchjongčchangu si natloukla a mezi snowboardistkami v disciplíně »big air« skončila poslední. Životní vítězství tak Kateřina Vojáčková (23) zažívá až nyní!

„Malá princezna se už tlačí a já se začínám pěkně kulatit,“ svěřila se blondýnka na Instagramu, kde se pochlubila rostoucím bříškem. „Doktor se smál, že na to, jak je malá drobounká, tak stehýnka bude mít asi po mamince,“ chechtá se vysportovaná kráska.

Před lety sama prošla úžasnou proměnou. Z oplácané Katky se stala půvabnou Kateřinou. „Nejím podle žádných pravidel. Jen to, na co mám zrovna chuť a o co si mé tělo řekne. Rovnováha, láska sama k sobě bez ohledu na to, co si o mně jiní myslí. Jediný, co úplně vynechávám, je laktóza – a omezuji lepek,“ popsala svůj recept k dokonalé postavě.

Zhubla bezmála deset kilo. O oslavné ódy ale nestála. Není ten typ. „Nepotřebuji to. Obdivuji sama sebe za to, že jsem se našla. Za to, že si můžu dát cokoliv a nic si nevyčítám. Mějte se rádi, nedržte diety a hýbejte se,“ vzkázala.

Teď se zase zvětšuje, ale je to z čisté radosti. Však se také za bříško nestydí. Naopak! S nadšením pořizuje miminkovskou i maminkovskou výbavu.