Micka má dceru, dědečkem je další rekordman: Chci, aby žila sportem | iSport.cz

Reprezentační plavec Jan Micka při finále ME v kraulu na 400 metrů • ČSPS - Martin Sidorják

Jan Micka na startu rozplavby na 1 500 metrů kraul na ME 2018 • ČSPS - Martin Sidorják

Na postup do finále Mickovi z desátého místa 81 setin chybělo • ČSPS/IVO STEJSKAL

Malá Beáta vážila při porodu 3,6 kilogramu.

„Už jen chybělo, aby se narodila v čase 0:36, ale netrefili jsme se o deset minut,“ hlásil s úsměvem Micka. „Bylo to úžasné. V porodnici jsme našli velice pohodové prostředí. Snažil jsem se pomáhat, jak jen to bylo možné. Partnerka je skvělá a Beátka taky. Nejprve byla malá u Kristýny a pak jsem si ji nějaký čas mohl užít i já.“

Jeho dcera dostala do vínku skvělé geny dvou plaveckých rekordmanů.

„Dá se říct, že jo, ale třeba bude mít vlohy na něco jiného. Určitě bychom chtěli, aby dítě žilo sportem, ale ze začátku určitě všestranně a později, ať si vybere,“ říká Micka.

Daniel Machek, majitel zastoupení plavecké firmy Arena, který se už dvakrát účastnil havajského Ironmana, se stal dědečkem podruhé v krátké době. 8. dubna porodila jeho druhá dcera Andrea.

„Takže jsem se stal velice rychle dvojnásobným dědečkem. Přišlo to, jak jde život. Holky se v tomhle sešly v jeden okamžik,“ usmívá se Machek s tím, že bude mít jeho vnučka podle lékařů dlouhé nohy. Což je pro plavce ideální předpoklad…

„Už loni to někdo komentoval na sociálních sítích, je to neuvěřitelná záležitost,“ usmívá se Micka. „Uvidíme, třeba bude mít plavecké geny. Na druhou stranu, jak já i Honza víme, co je vrcholový sport. Zrovna plavání je pro holky ještě náročnější sport než pro kluky.“

Národní rekord Daniela Machka na 1500 metrů z roku 1978 15:28,19 minuty vydržel dlouhých 34 let. Až v roce 2012 ho překonal tehdy sedmnáctiletý supertalent Jan Micka. Od té doby rekord několikrát posunul, naposledy před rokem ve Stockholmu na čas 14:48,52.

„Nikdy jsem si doopravdy nepomyslel, že kluk, který mi vzal rekord po čtyřiatřiceti letech, si nakonec vezme moji dceru a budou mít spolu dítě,“ směje se Machek.

Micka má letos zatím volnější sezonu, protože byly kvůli pandemii koronaviru odloženy olympijské hry v Tokiu i mistrovství Evropy v Budapešti. Od konce dubna ale už může plavat v bazénu.

„Plavání bylo doteď dobré, teď mi už začínají starosti,“ říká Micka. „Netrénoval jsem od začátku týdne. Určitě bude fajn, až budeme moci závodit. Pokud se budu cítit dobře, plánuji, že bych zkusil i závody v dálkovém plavání na otevřené vodě.“