To bude pokoukáníčko! Švédská televize nasadila pro hokejové přenosy těžký kalibr, když do role stálé expertky ve studiu obsadila bývalou reprezentační brankářku Valentinu Lizanu Wallnerovou (30). A ta je až čarokrásná.

„Bude to vážně zábavné a inspirativní,“ řekla nová televizní tvář Viaplay hockey před premiérou, kterou zažívá v rámci probíhajícího Karjala Cupu v Helsinkách. Letití čeští experti Milan Antoš, David Moravec či David Pospíšil mají konkurenci, na které budou hokejoví fandové moci oči nechat.

Od švédské televize však nejde jen o pouhou hru na krásu, efekt či laciné zviditelnění. Wallnerová je trojnásobnou ligovou šampionkou, byla účastnicí olympijských her ve Vancouveru a pravidelnou členkou reprezentace na světových šampionátech. I z hlediska odbornosti má zkrátka co nabídnout. „Vinou covidu jsem vlastně poprvé v životě bez hokeje,“ přiznala ještě v nedávném rozhovoru pro hockeysverige.se povoláním učitelka. To už ale díky angažmá v televizi neplatí.

A co soukromí? Valentina je matkou dvou dětí (pětiletého syna Jamieho a čtyřleté dcery Hailey) a za manžela má manažera Patricka Wallnera, do něhož se zakoukala na krevetové párty na lodi kdysi po jednom z titulů. „Ze začátku jsme mu s holkami říkaly kravaťák a vidíte: jsem s ním dodnes,“ směje se kráska s chilskými kořeny po mamince.