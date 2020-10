Pešán: Tým jsme museli překopat. Ruská nominace je degradace turnaje

Velká improvizace. Zhruba tak lze popsat vývoj české nominace na turnaj Euro Hockey Tour v Helsinkách, který se uskuteční příští týden. Trenér národního týmu Filip Pešán musel kvůli omluvenkám a opatřením v jednotlivých státech nominaci měnit. Do jeho práce zasáhl i fakt, že se blíží juniorské MS a čeští mladíci netrénují a nehrají. Proto se jich do výběru dostalo hned několik. „Chceme jim dát alespoň týden dobrého tréninku,“ popsal kouč.

Nominováni jsou i sedmnáctiletý obránce Stanislav Svozil a šestnáctiletý David Jiříček. Co pro ně rozhodlo?

„Nominaci těchto hráčů jsem ani s jejich kluby nekonzultoval, nestihlo se to a mrzí mě to. Ta rozhodnutí se dělala ve středu v noci i kvůli omluvenkám. Rozhodl pro ně fakt, že budou hrát dominantní roli na MS do 20 let a veškerá nominační kritéria jsem konzultoval s trenérem juniorské reprezentace Karlem Mlejnkem, pod kterým tito hráči budou mít stěžejní role.“

Liší se konečný výběr od původní ideální verze?

„Ideální představu jsem neměl. Jak už jsem řekl dříve v médiích, chtěli jsme pozvat i mladé hráče z NHL, kteří hráli extraligu, než se zastavila. Chtěli jsme poznat jejich práci a zároveň jim představit tu naší. Ta sestava se kompletně překopala. Museli jsme reagovat na pandemickou situaci, na zdravotní stavy hráčů. Konečná nominace se velmi liší, ale nemyslím, že tým bude mít tak rozdílnou kvalitu.“

Jsou některé omluvenky, které vás mrzí více?

„Pokud bych měl vyjmenovat všechny, tak se naše tisková konference o několik minut protáhne. Mrzí mě všechny. Ale jedno jméno bych rád zmínil. Chtěl jsem zblízka vidět práci mladého brankáře Lukáše Dostála, bohužel ho jeho Ilves neuvolnilo.“

Ruská federace zvolila nominaci kompletní juniorské reprezentace, Vadí vám, že se tak Rusové rozhodli?

„Samozřejmě si troufnu tvrdit, že nominace ruských juniorů je určitá degradace celého turnaje a celé série EHT. Hodnocení nespadá do mých kompetencí, přesto si myslím, že ruská nominace je pouze záměr, jak vymyslet program pro jejich juniorský tým před nadcházejícím MS. Z turnaje se mohl udělat turnaj do 20 let a bylo by to fér pro všechny strany. Jediné, co z toho lze vytěžit, je jejich konfrontace s některými našimi juniory, kteří jsou v nominaci.“

Jaškin velmi rád pojede

Ligy fungují ve velmi speciálních režimech. Jaký význam má nyní pořádání EHT?

„Ostatní ligy fungují ve speciálním režimu, ale ten nejspeciálnější režim je u nás, protože my hokej nemáme vůbec. Pro nás má tahle akce obrovský smysl, protože je to jediná šance, jak kluky dostat na led a do zápasů. Když jsem viděl nadšení Filipa Hronka , že nebude muset zametat listí na dobříšském ledě, ale že bude moci hrát proti Švédům, tak tam se mi ten smysl potvrdil.“

Jaké jsou cíle, ambice a dílčí úkoly trenérského štábu? Obehrát mladé, nebo utvořit evropské jádro?

„Chceme samozřejmě vyhrát proti Švédům a Finům. I když oni mají týmy sestavené ze svých domácích lig. Stejné to bude i proti ruské dvacítce, pokud přijede. Chceme vyhrát každé utkání. Ale opravdu, s těmi problémy, které nominaci provázely, je těžké si nějaké úkoly dávat, co se týče umístění. A jak turnaj využijeme, na tom odpoví spíše pandemická situace ve světě a u nás. Původní plán byl nominovat mladé hráče a obehrát je. Bohužel situace je tak dramatická, že nezbylo než složit tým i včetně juniorských mladíků, protože netrénují a nehrají.“

O klubech KHL se ví, že moc nechtějí hráče na reprezentační akci pustit. Dmitrij Jaškin je hvězda tamní ligy, bylo třeba s Dynamem Moskva o jeho uvolnění jednat?

„S Dynamem jsme jednat nemuseli, protože Dmitrij po rozhovoru se mnou prohlásil, že velmi rád pojede a Dynamo se zatím neozvalo, že by bylo proti. Ale na ruské straně nikdy nevíte, co se stane. Z toho důvodu je naše nominace tak široká, protože je možné, že v následujících dnech přijde telefonát, že se nedoporučuje Jaškinova účast.“

A co Filip Hronek? Proběhla domluva s Detroitem?

„U Filipa Hronka probíhala komunikace s generálním manažerem Detroitu Stevem Yzermanem. Vzhledem k velice silné pozici Filipa v klubu ho uvolnili.“

Počítáte s tím, že vzhledem k posunuté sezoně NHL a AHL je velice nepravděpodobná účast českých hráčů ze zámoří na mistrovství světa?

„Myslím si, že pokud NHL začne v lednu a AHL dokonce v únoru, tak pro hráče není šance, aby MS stihli.“