Uvolněný Berdych o kariéře: Triky na Federera, co Nadal? Djoker vás sežere | iSport.cz

Jak se vám vede?

„Dobře, vzhledem k dané situaci. Všechno v pohodě, to je důležitý.“

Přechází vás oči z toho, co se ve světě děje?

„Jasný že to je takový hodně nečekaný stav. Člověk by si řekl, že tohle nás v jednadvacátém století ani nemůže potkat. Ale tak to prostě je. Spíš mě přechází oči z toho, když vidím, jak někteří lidi k téhle situaci přistupují. To mi přijde horší než to, že se něco stalo. S tím teď už nic nenaděláme, musíme se všichni snažit situaci zachránit, vyřešit.“

Ještě před vypuknutím pandemie v Evropě jste navštívil Afriku. Jak se výlet vyvedl?

„Vrátil jsem se někdy 18. února. Tehdy jsme si ještě neuvědomovali, co se na lidi řítí. V Jižní Africe si navíc připadáte tak, že ze světa v podstatě zmizíte. Jste schovaný někde dole na jihu, ani oni si to tam nechtěli moc připouštět.“

Co všechno jste v Africe prožil?

„Musím říct, že to byl fakt suprový zážitek. Lidi jsou tam skvělí – slušní, vřelí, chovají se k vám nádherně. To na mě udělalo obrovský dojem. Nikdy jsem tam nebyl, ale všichni mi vyprávěli o tom, jak skvělé je safari. Toho jsou tři druhy. Klasické, kdy jezdíte po buši a vidíte strašně moc zvířat. Pak je druhé mokré, kdy jezdíte kolem řeky Okavango, kde je zase kupa zvířat. No a pak je pouštní safari, kde zvířat není úplně moc, ale zase je člověk musí hledat. To byl náš případ. Jeli jsme tři kluci, tři noci jsme spali ve stanech venku v otevřené přírodě. To byl docela adrenalin.“

To věřím. Kamarád mi vyprávěl, jak takhle spali ve stanech a v noci se mezi nimi procházel řvoucí lev.

„Tak jestli jsme měli my něco takového, naštěstí jsem to prospal. (smích) Ale když jsme si šli první noc lehnout do stanu, průvodce nám říká: Hele, vidíš tuhle síťku? Tak tu si zavři. A tenhle přehoz přes stan, když prší, radši taky. Nebude vidět dovnitř, což je lepší. Já na něj: Kdo by mě měl vidět? Třeba lev, když půjde kolem, odpověděl. (smích) V místech, kde jsme se pohybovali my, bylo sice vzácné zvířata vidět. Ale zase tam byla o to větší divočina. V kempu nám domorodci vyprávěli, že poslední lidi před námi tam přicestovali před třemi a půl lety. Zvířata tam zrovna na lidi zvyklá nebyla.“

O to mohla být zvědavější… (smích)

„No právě proto. To není tak, že by se jim tam každý den někdo promenádoval. Ale všechno bylo úplně v pohodě a bez problémů. A musím říct, že já třeba nikdy neviděl takhle krásný a čistý nebe plný hvězd. Není tam žádný smog, ani světelný. Mléčnou dráhu vidíte, jako když vám ji někdo namaluje na obrázek. Nebo když jsme odjížděli z hotelu na tři dny do pouště, průvodce nám povídá: Jenom vám chci říct, že teď nebudete mít tři dny signál. Museli jsme zavolat domů, aby se o nás nebáli. Ale i tohle bylo takový očistný. Člověk si odpočine a užije věci úplně jinak.“

Jaká zvířata jste potkali?

„Vlastně všechna, co jsou v Namibii možná. Nosorožce, lvy, zebry, žirafy, všechny možné antilopy, slony. A to je asi tak všechno z toho, co se tam vyskytuje. Třeba lvi tam mají okroužkované, aby mohli monitorovat jejich pohyb. Mají tam 150 lvů na území o velikosti Švýcarska. Tam to fakt není tak, že by byl za každým keřem lev. Musíte je hledat a my měli docela kliku, že jsme je našli chvíli potom, co zrovna ulovili antilopu. Věděli jsme, že tam nějakou chvíli zůstanou, a jeli se na ně podívat ještě druhý den ráno.“

Také jste viděl v Jižní Africe i velká tenisová zvířata. Vyrazil jste na exhibici Rogera Federera s Rafaelem Nadalem.

„Jó, to bylo hezký. Kámoš, co nás tam vzal a staral se o nás, je samozřejmě hrozný fanda do tenisu. Říkal jsem mu, že zkusím zařídit lístky, a povedlo se. I když ten zápas nebyl moc o tenise, spíš to bylo o tom udělat hezkou věc, připravit zápas pro rekordní publikum. Což se jim, myslím, povedlo. Jen ten kámoš byl trochu smutný, že jsme neměli lístky úplně dolů ke kurtu. Tam byly jen maličké tribunky pro totální VIP, spíš se snažili využít klasické tribuny stadionu, které byly dál od kurtu. A na nich jsme seděli i my, což toho kamaráda mrzelo. Jenže pak se stala vtipná věc.“

Jaká?

„Po zápase jsme šli na véču a ozval se mi Roger, protože jsem přes něj řešil lístky. Pozval nás k nim na hotel, že tam mají takovou malou afterpárty. Když jsem to řekl tomu kámošovi, byl z toho úplně hotový.“